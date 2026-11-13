El karting jujeño definió a los campeones de la temporada 2026 en Perico (foro Zona Virtual) El karting jujeño definió a los campeones de la temporada 2026 en Perico

El campeonato 2026 de karting organizado por el Auto Club Perico llegó a su fin con la disputa de la séptima fecha en el circuito “Mario Illescas, hijo”. Octavio Ibáñez, en la categoría Escuela; Mateo Carattoni, en Junior; Franco Busellato, en 110 Amigos; y Cristian Haroian, en 150 Pro, fueron los campeones de este año.

Las definiciones de las categorías Escuela y Junior En la categoría Escuela, Octavio Ibáñez logró consagrarse campeón tras una definición que se extendió hasta la última vuelta. Su principal rival fue Agustín Díaz, quien cruzó la meta con una victoria en pista, pero recibió un recargo de posición que lo relegó al segundo lugar. Finalmente, Fernando Farfán se quedó con el triunfo de la competencia, mientras que Ibáñez obtuvo los puntos necesarios para quedarse con el campeonato.

Por su parte, en la categoría Junior, Mateo Carattoni protagonizó una definición mano a mano con Agustina Ruiz, quien mantuvo sus posibilidades de conseguir el título hasta la última carrera. Carattoni logró sostener el liderazgo durante la competencia, resistió la presión de Ruiz, que finalizó segunda, y consiguió tanto la victoria como el campeonato de la temporada 2026.

Busellato y Haroian se consagraron en las categorías mayores En la categoría 110 Amigos, Franco Busellato llegó a la última fecha con el campeonato asegurado. Sin embargo, el piloto de Ciudad Perico volvió a demostrar su rendimiento al quedarse con la clasificación, la serie y la final. Busellato dominó la competencia de principio a fin, aunque debió afrontar una intensa lucha con Miguel Álvarez e Ignacio Scarpellino, quienes también fueron protagonistas de la jornada.

En tanto, en la categoría 150 Pro, Cristian Haroian llegó a la definición con una ventaja importante de puntos, pero necesitaba completar la última fecha para asegurar el campeonato. La carrera fue dominada por Ignacio Haroian, quien consiguió una amplia diferencia sobre sus rivales. Juan María Spahr y Tomás Torres completaron el podio, mientras que Cristian Haroian finalizó en el cuarto puesto, resultado que le permitió consagrarse campeón de la categoría. El karting cerró una temporada de crecimiento en Perico Con la séptima fecha se dio por finalizado el campeonato 2026 del Auto Club Perico, que registró una importante convocatoria durante el año. En algunas jornadas llegaron a participar hasta 40 kartings, una cifra que refleja el crecimiento de la actividad y el interés de los pilotos por competir en las distintas categorías.

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