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13 de noviembre de 2026 - 11:10
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Argentina vs. Uruguay: horario y dónde ver el amistoso de este viernes

La Selección jugará por fecha FIFA en el inicio de una nueva etapa sin Lionel Messi y se enfrentará a un exigente rival para ajustar su funcionamiento.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
A qué hora juega Argentina vs Uruguay.

A qué hora juega Argentina vs Uruguay.

Argentina y Uruguay se enfrentarán este viernes 13 de noviembre en un amistoso en La Bombonera, correspondiente a la ventana internacional de la FIFA. El compromiso marcará el comienzo de una nueva etapa para el equipo conducido por Lionel Scaloni, ya que será la primera presentación de la Albiceleste tras el retiro de Lionel Messi.

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El conjunto nacional afrontará este clásico rioplatense respaldado por una seguidilla de tres victorias en sus últimas presentaciones amistosas. En su anterior ventana internacional, superó a Bolivia por 4-0 el 1 de octubre, aplastó 7-0 a Burkina Faso tres días después y completó esa serie de partidos con un triunfo por 3-0 frente a Benín.

A qué hora juega Argentina vs Uruguay, amistoso por fecha FIFA 2026

El cruce entre Argentina y Uruguay se jugará este viernes 13 de noviembre en La Bombonera, con inicio programado para las 18:00 en Perú, Ecuador y Colombia. En tanto, los espectadores de Bolivia, Venezuela y Miami, en Estados Unidos, podrán seguirlo desde las 19:00.

Por su parte, en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, el encuentro comenzará a las 20:00, mientras que en México está previsto para las 17:00. En territorio español, el árbitro dará la orden de inicio a la 01:00 del sábado 14 de noviembre.

La última presentación tuvo un significado particular, ya que representó el adiós de Lionel Messi al seleccionado argentino. El atacante convirtió uno de los goles en aquella victoria y puso fin a un recorrido de más de 20 años defendiendo los colores del equipo nacional.

Para este compromiso, Lionel Scaloni deberá reorganizar el equipo debido a varias bajas por problemas físicos. Entre los futbolistas que no podrán estar se encuentran Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González. Además, existe incertidumbre alrededor de Emiliano Martínez, quien sufrió una fractura mandibular y todavía no tiene asegurada su presencia.

Por otro lado, dos nombres aparecen como posibles candidatos para heredar la camiseta número 10 que quedó vacante: Nico Paz y el ‘Toro’ Martínez. La elección de quién utilizará ese dorsal quedará en manos del director técnico de la Selección argentina.

En la vereda de enfrente, Uruguay llegará a Buenos Aires bajo la conducción provisoria de Diego Forlán. El combinado celeste comenzó su recorrido con un resultado negativo al caer 3-1 ante Japón, pero consiguió recuperarse en sus siguientes presentaciones: primero derrotó 4-1 a Corea del Sur y después se impuso con una contundente goleada de 6-1 frente a India.

Con esos dos triunfos consecutivos, el equipo uruguayo llega fortalecido al compromiso contra un adversario con el que protagoniza uno de los enfrentamientos más tradicionales del fútbol internacional, conocido como el clásico del Río de la Plata.

Últimos enfrentamientos

El historial entre Argentina y Uruguay cuenta con numerosos capítulos a lo largo de las distintas épocas del fútbol mundial. Sin embargo, al tomar como referencia los diez cruces más recientes, la balanza se inclina a favor del conjunto albiceleste, que consiguió seis victorias, frente a los dos triunfos obtenidos por la celeste y otros dos encuentros que terminaron igualados.

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La última vez que ambos seleccionados se cruzaron fue el 22 de marzo del año pasado, durante la decimotercera jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En aquella oportunidad, el estadio Centenario albergó un triunfo argentino, que se impuso por la mínima diferencia gracias a una conquista de Thiago Almada.

Canal TV de Argentina vs Uruguay, amistoso por fecha FIFA 2026

El encuentro amistoso entre Argentina y Uruguay, correspondiente a la fecha FIFA, podrá verse en el país a través de la señal de TyC Sports, frecuencia de Canal 4. Del otro lado del Río de la Plata, los espectadores uruguayos tendrán la posibilidad de seguirlo por AUF TV y Antel TV.

Argentina vs Uruguay: posibles alineaciones

Argentina: Gerónimo Rulli, Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni

Uruguay: Christopher Fiermarín, Ronald Araújo, José María Giménez, Alexander Barboza, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán

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