Todos los partidos del finde harán un minuto de silencio por la muerte de la madre de Lionel Scaloni

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un minuto de silencio en todos los partidos del próximo fin de semana en homenaje a Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, quien murió este miércoles a los 74 años en Pujato, Santa Fe.

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La medida alcanzará a los encuentros correspondientes al Torneo Clausura y también a los partidos decisivos del ascenso. Entre ellos estará el Superclásico, uno de los compromisos centrales de la fecha.

A través de su boletín oficial, la AFA expresó sus condolencias al entrenador de la Selección argentina y a su familia.

“En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos”, expresó la entidad. El organismo también comunicó que el minuto de silencio se realizará antes del inicio de cada uno de los encuentros programados para el fin de semana.

Comunicado de la AFA.

El mensaje de Claudio Tapia

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también se manifestó públicamente luego de conocerse la muerte de Eulalia Marzetti. “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá”, escribió en sus redes sociales.

Tapia agregó: “Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”.

La madre de Scaloni tenía 74 años y vivía en Pujato junto a su marido. Además de acompañar la trayectoria deportiva de su hijo, tuvo actividad en su localidad, donde se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad.

Lionel Scaloni.

Scaloni había hablado públicamente sobre la salud de su madre en distintas oportunidades. En octubre de 2021, luego de un partido de la Selección argentina por las Eliminatorias, reconoció que atravesaba una situación familiar compleja.

También durante la Copa América de 2021, luego de que Argentina se consagrara campeón frente a Brasil en el estadio Maracaná, el entrenador le dedicó el título.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, había expresado en aquel momento. Este fin de semana, el fútbol argentino recordará a Eulalia Marzetti con un minuto de silencio antes de cada partido.