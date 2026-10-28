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28 de octubre de 2026 - 12:50
Deportes.

Por la visita del papa León XIV se reprograma el reducido de la Primera Nacional

La llegada del Pontífice modificará el calendario del Torneo Clausura y la Primera Nacional. Los cambios responden a los operativos de seguridad

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Los cambios están relacionados con los operativos de seguridad que se desplegarán durante la estadía del Pontífice, que incluirá actividades multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Cuándo se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026

Según la información difundida sobre la reprogramación, la fecha 16 del Torneo Clausura se disputará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre, en lugar de desarrollarse durante el fin de semana.

La modificación busca garantizar que los encuentros puedan contar con los operativos policiales necesarios, especialmente aquellos que se disputen en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con lo informado, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) no brindará servicios entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre, debido a la asignación de personal a las tareas de seguridad relacionadas con la visita papal.

Por su parte, el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires tendrá restricciones operativas hasta el martes 10 inclusive.

El cronograma definitivo de la Liga Profesional se conocerá este jueves 29 de octubre, después de la reunión del Comité, donde se establecerán los días y horarios de los partidos.

Primera Nacional: se posterga la final y el inicio del Reducido

Las modificaciones también alcanzan a la Primera Nacional, que atraviesa la etapa decisiva de la temporada y se prepara para definir los dos ascensos a la Liga Profesional.

La final por el primer ascenso y el comienzo del Torneo Reducido serán postergados una semana. Según el nuevo esquema previsto, ambas instancias se desarrollarán durante el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

El cambio permitirá reorganizar los partidos decisivos sin superponerlos con los operativos de seguridad relacionados con la llegada del Papa.

La posible postergación del Reducido también fue señalada por medios deportivos, que advirtieron sobre las dificultades para disponer de efectivos policiales durante esas jornadas.

Cuándo se jugará la final por el segundo ascenso

La reprogramación también modifica la fecha de cierre de la temporada de la Primera Nacional.

De acuerdo con el calendario informado, la final por el segundo ascenso a Primera División se disputará el sábado 19 de diciembre.

De esta manera, la definición de la categoría se extenderá hasta mediados de diciembre, con el objetivo de completar todas las instancias previstas del Reducido.

Por qué la visita del Papa modifica el calendario del fútbol argentino

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante esos días desarrollará actividades religiosas e institucionales en distintos puntos del país.

Entre los eventos previstos se encuentran una misa en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, actividades en Córdoba y una celebración religiosa en la Basílica de Luján.

Además, el martes 10 de noviembre participará de un encuentro con jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires, previsto para las 20:15.

La magnitud de estas actividades requerirá una importante presencia de fuerzas de seguridad, controles de tránsito y dispositivos especiales para ordenar la circulación de los asistentes.

Ante este escenario, las autoridades del fútbol argentino comenzaron a reorganizar el calendario para evitar inconvenientes en la realización de los partidos.

Por ahora, resta conocer la programación definitiva de la última fecha del Clausura, que será comunicada después de la reunión prevista para este jueves.

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