Visita confirmada: Cómo será la agenda del Papa León XIV en la Argentina

El Papa León XIV arribará a Buenos Aires el 8 de noviembre para desarrollar una agenda de cuatro jornadas, que contemplará misas y reuniones con autoridades, trabajadores, jóvenes y representantes de distintas confesiones religiosas. El recorrido también incluirá actividades en Claypole, Córdoba y Luján.

De acuerdo con la confirmación del propio Papa en redes sociales, después del cuadro médico por el que tuvo que pasar, León XIV llegará el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando continuará su viaje rumbo a Lima.

El viaje oficial se pondrá en marcha durante la tarde del domingo, luego de que el pontífice participe de una misa en Florida, Uruguay, y sea despedido en una ceremonia realizada en el aeropuerto Montevideo-Carrasco.

Está previsto que el avión llegue el domingo 8 a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, lugar donde tendrá lugar la recepción oficial.

La agenda del pontífice en Buenos Aires se iniciará a las 17:00 con una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín. Posteriormente, se trasladará a la Casa Rosada, donde tendrá lugar su encuentro con el presidente de la República.

Más tarde, a las 18:30, León XIV participará de un encuentro en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, junto a autoridades, representantes de la sociedad civil e integrantes del cuerpo diplomático. Durante esa reunión, el papa ofrecerá uno de los discursos que tiene previsto brindar durante su paso por la Argentina.

La agenda incluye una misa en Palermo y una visita al Pequeño Cottolengo de Claypole

Misa en el Monumento de los Españoles

El lunes 9 de noviembre León XIV viajará hasta Claypole para acercarse al personal y a las personas que reciben asistencia en el Pequeño Cottolengo Don Orione. Como parte de esta visita, el programa oficial prevé que el pontífice dirija un saludo a los presentes.

Luego, a las 11:30, el Papa presidirá una misa en el Monumento de los Españoles, situado en el barrio porteño de Palermo. Durante la tarde, las actividades continuarán con un encuentro dedicado al mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Durante esa misma jornada, el líder de la Iglesia católica mantendrá un encuentro en el Palacio San Martín con representantes de distintas comunidades cristianas y de otras confesiones religiosas.

El cierre del día estará marcado por la celebración de vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Luego, el pontífice compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado.

El papa León XIV suspendió su viaje a Asís. (Foto: AFP/Tiziana Fabi).

Córdoba recibe al Papa León XIV

El martes 10, el itinerario del papa León XIV incluirá una visita a Córdoba. El vuelo partirá desde Buenos Aires a las 7:30 y está previsto que aterrice a las 9:00 en el aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

Una hora después, a las 10:00, el pontífice presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más adelante, se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Durante la tarde, León XIV volverá a Buenos Aires para continuar con las actividades previstas. A las 20:15, el pontífice encabezará una vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles, ocasión en la que también ofrecerá uno de los discursos contemplados en su agenda.

La despedida será en Ezeiza

El miércoles 11 de noviembre será el último día del Papa en el país. La se iniciará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, posiblemente en el establecimiento de Devoto.

Posteriormente, a las 10:00, el pontífice encabezará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El cierre de la visita tendrá lugar a las 13:30, con la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Treinta minutos más tarde, León XIV emprenderá viaje hacia Lima, Perú, donde está previsto que aterrice a las 17:30 en la Base Aeronaval del Callao.