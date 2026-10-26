El papa León XIV confirmó que visitará Argentina

En medio de expectativas, el papa León XIV volvió a referirse este lunes 26 de octubre a su próxima visita a la Argentina y expresó su entusiasmo por regresar al continente americano. El viaje está previsto para noviembre y formará parte de una gira por Sudamérica que también incluirá otros países de la región.

“Me llena de alegría regresar al continente”, expresó el pontífice, según informó TN. Sus palabras se conocieron cuando faltan menos de dos semanas para su llegada al país, donde se prepara una agenda de actividades religiosas e institucionales.

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El itinerario difundido contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de encuentros con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia católica. Será una visita de especial importancia para los fieles argentinos, ya que el país no recibe a un pontífice desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Qué actividades realizará el papa León XIV en Argentina

La agenda oficial comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV llegue al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires a las 16:30. A las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada y, a las 17:50, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Posteriormente, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 de noviembre, el Papa visitará a las 9:15 el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, participará de encuentros con representantes del mundo del trabajo y líderes religiosos, antes de presidir una celebración en la Catedral Metropolitana.

El Papa visitará Córdoba y encabezará una vigilia con jóvenes

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. A las 15:15 mantendrá un encuentro con sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Ese mismo día regresará a Buenos Aires para participar, a las 20:15, de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Se espera que sea uno de los encuentros más convocantes de su visita.

Misa en la Basílica de Luján y despedida de Argentina

El miércoles 11 de noviembre, el pontífice comenzará su última jornada en el país con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, prevista para las 8.

Posteriormente, a las 10, celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de Argentina.

Finalmente, a las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A las 14, León XIV partirá hacia Lima, Perú, para continuar con su gira apostólica por Sudamérica.