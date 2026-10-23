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23 de octubre de 2026 - 08:57
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El papa León XIV canceló un viaje a Asís por recomendación médica

El papa León XIV suspendió su visita a Asís, prevista para el 27 de octubre, mientras se recupera de una cirugía por cáncer de pulmón.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El papa León XIV suspendió su viaje a Asís. (Foto: AFP/Tiziana Fabi).

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La suspensión responde a una medida preventiva, ya que los especialistas desaconsejaron que el pontífice, de 71 años, se traslade en helicóptero a menos de dos semanas de la intervención. Sin embargo, la Santa Sede destacó que una radiografía de tórax mostró una "excelente evolución postoperatoria" y que los estudios posteriores determinaron que no necesita tratamientos oncológicos adicionales.

¿Dónde queda Asís y por qué iba a viajar el Papa?

Asís es una ciudad de la región de Umbría, en el centro de Italia, ubicada aproximadamente a 180 kilómetros de Roma. Es uno de los principales destinos de peregrinación católica del mundo por ser el lugar de nacimiento de San Francisco de Asís, reconocido por su mensaje de paz, fraternidad y cuidado de la naturaleza.

El papa León XIV tenía previsto participar allí del encuentro "Paz desarmada y desarmante", organizado para conmemorar el 40° aniversario de la histórica Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por Juan Pablo II en 1986. Aquella reunión reunió a representantes de distintas religiones y convirtió a Asís en un símbolo internacional del diálogo interreligioso.

Aunque no estará presente, el pontífice enviará un mensaje a los organizadores y participantes para reafirmar la importancia del diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas frente a los conflictos internacionales. La cancelación se produce después de que León XIV recibiera el alta médica el 17 de octubre y retomara progresivamente algunas actividades públicas en el Vaticano. Infobae+2

Qué viajes tiene previstos antes de llegar a Argentina

La cancelación de su visita a Asís genera expectativas sobre la gira internacional que el papa León XIV tiene programada por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre. El recorrido contempla tres países: Uruguay, Argentina y Perú, con una agenda que incluye encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y actividades con distintas comunidades.

El primer destino será Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Allí tiene previstas reuniones institucionales, encuentros con fieles y celebraciones religiosas, antes de trasladarse a territorio argentino para continuar su recorrido.

La visita a Argentina está programada del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre los compromisos anunciados figuran un encuentro con el presidente Javier Milei, misas multitudinarias y visitas a instituciones sociales, en lo que será la primera llegada de un pontífice al país desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

Posteriormente, León XIV viajará a Perú, donde permanecerá del 11 al 17 de noviembre y recorrerá distintas ciudades, entre ellas Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El país tiene un significado especial para el pontífice, debido a los años en los que desarrolló su labor pastoral antes de ser elegido Papa.

Por el momento, el Vaticano mantiene los preparativos de la gira sudamericana y no anunció modificaciones en el calendario. Sin embargo, se trata de un recorrido exigente, que contempla 14 vuelos, más de 40 discursos y nueve misas multitudinarias, por lo que la evolución médica del pontífice será determinante para confirmar su participación en todas las actividades.

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