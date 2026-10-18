El Papa León XIV volvió a aparecer en público y anunció que retomará sus actividades

El papa León XIV reapareció este domingo 18 de octubre en la ventana del Palacio Apostólico para participar del tradicional rezo del Ángelus, luego de someterse a una cirugía en el Hospital Gemelli de Roma. Durante su mensaje, agradeció las muestras de apoyo recibidas y anunció que retomará gradualmente sus actividades, mientras continúa su recuperación.

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Ante los fieles y turistas reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice expresó su agradecimiento a quienes rezaron por su salud durante los últimos días.

“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días han rezado por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!” “Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días han rezado por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!”

También dedicó unas palabras al personal sanitario que lo atendió durante su internación. En particular, agradeció a los médicos, enfermeros y trabajadores del Policlínico Gemelli por la atención recibida.

El Papa señaló que esta experiencia le permitió sentir de manera especial la cercanía de las personas que atraviesan una enfermedad. Luego, se refirió a los próximos pasos de su recuperación.

“Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mi actividad, siempre con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones” “Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mi actividad, siempre con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones”

Cómo evoluciona la salud de León XIV

La reaparición del pontífice se produjo después de su internación en el Hospital Gemelli, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a una lesión tumoral, según la información difundida sobre su estado de salud.

León XIV recibió el alta médica el sábado, antes de lo previsto inicialmente. Su salida del hospital generó expectativas sobre la continuidad de sus actividades públicas y el cumplimiento de los compromisos programados para las próximas semanas.

La recuperación y la evolución clínica serán determinantes para definir el ritmo de su regreso a las tareas habituales. Por el momento, el anuncio del Papa apunta a una reincorporación progresiva, sin precisiones sobre un cronograma completo.

Qué se sabe sobre el viaje del Papa a Sudamérica

La evolución de su salud también genera expectativas por la gira que tiene prevista por Sudamérica. El itinerario contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, aunque todavía se espera una confirmación oficial sobre su realización.

Según el cronograma difundido, León XIV partiría el 6 de noviembre hacia Uruguay, continuaría el recorrido en Buenos Aires el día 8 y llegaría a Perú el 11. El viaje contempla once días de actividades y numerosos traslados, incluidos vuelos en helicóptero.

La agenda también incluye destinos de altura, como Cusco, ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, un factor que podría requerir una evaluación particular durante su recuperación.

La confirmación del viaje sigue pendiente

Tras la operación, el médico que intervino al pontífice, Stefano Margaritora, se refirió a la posibilidad de que realice el viaje y señaló que, desde el punto de vista clínico, no habría motivos que impidan concretarlo. Sin embargo, la decisión definitiva depende de la evolución del Papa y de las evaluaciones médicas correspondientes.

Uno de los aspectos que se deben considerar es el resultado del estudio histológico del tejido extirpado, que permite conocer con mayor precisión las características de la lesión y determinar si necesita algún tratamiento adicional.

El análisis puede requerir varios días y sus resultados son relevantes para definir los próximos pasos médicos. Hasta que se conozcan las evaluaciones correspondientes, no hay una confirmación definitiva sobre la realización de la gira.

Por ahora, León XIV agradeció el acompañamiento recibido y anunció que retomará sus tareas de manera gradual, mientras continúa su recuperación y se aguardan novedades sobre sus próximos compromisos.