domingo 18 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de octubre de 2026 - 11:34
Mundo.

El Papa León XIV volvió a aparecer en público y anunció que retomará sus actividades

El pontífice reapareció en el Ángelus tras su operación, agradeció las oraciones y anunció que retomará gradualmente sus actividades

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El Papa León XIV volvió a aparecer en público y anunció que retomará sus actividades

El Papa León XIV volvió a aparecer en público y anunció que retomará sus actividades

El papa León XIV reapareció este domingo 18 de octubre en la ventana del Palacio Apostólico para participar del tradicional rezo del Ángelus, luego de someterse a una cirugía en el Hospital Gemelli de Roma. Durante su mensaje, agradeció las muestras de apoyo recibidas y anunció que retomará gradualmente sus actividades, mientras continúa su recuperación.

Lee además
Papa León XIV
País.

¿Se suspende la visita del Papa León XIV a Argentina? Qué dijo el Obispo de Jujuy
el vaticano difundio la primera imagen del papa leon xiv y confirmo una mejoria constante
Mundo.

El Vaticano difundió la primera imagen del papa León XIV y confirmó "una mejoría constante"

El mensaje del Papa tras recibir el alta médica

Ante los fieles y turistas reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice expresó su agradecimiento a quienes rezaron por su salud durante los últimos días.

“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días han rezado por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!” “Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días han rezado por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!”

También dedicó unas palabras al personal sanitario que lo atendió durante su internación. En particular, agradeció a los médicos, enfermeros y trabajadores del Policlínico Gemelli por la atención recibida.

El Papa señaló que esta experiencia le permitió sentir de manera especial la cercanía de las personas que atraviesan una enfermedad. Luego, se refirió a los próximos pasos de su recuperación.

“Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mi actividad, siempre con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones” “Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mi actividad, siempre con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones”

Cómo evoluciona la salud de León XIV

La reaparición del pontífice se produjo después de su internación en el Hospital Gemelli, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a una lesión tumoral, según la información difundida sobre su estado de salud.

León XIV recibió el alta médica el sábado, antes de lo previsto inicialmente. Su salida del hospital generó expectativas sobre la continuidad de sus actividades públicas y el cumplimiento de los compromisos programados para las próximas semanas.

La recuperación y la evolución clínica serán determinantes para definir el ritmo de su regreso a las tareas habituales. Por el momento, el anuncio del Papa apunta a una reincorporación progresiva, sin precisiones sobre un cronograma completo.

Qué se sabe sobre el viaje del Papa a Sudamérica

La evolución de su salud también genera expectativas por la gira que tiene prevista por Sudamérica. El itinerario contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, aunque todavía se espera una confirmación oficial sobre su realización.

Según el cronograma difundido, León XIV partiría el 6 de noviembre hacia Uruguay, continuaría el recorrido en Buenos Aires el día 8 y llegaría a Perú el 11. El viaje contempla once días de actividades y numerosos traslados, incluidos vuelos en helicóptero.

La agenda también incluye destinos de altura, como Cusco, ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, un factor que podría requerir una evaluación particular durante su recuperación.

La confirmación del viaje sigue pendiente

Tras la operación, el médico que intervino al pontífice, Stefano Margaritora, se refirió a la posibilidad de que realice el viaje y señaló que, desde el punto de vista clínico, no habría motivos que impidan concretarlo. Sin embargo, la decisión definitiva depende de la evolución del Papa y de las evaluaciones médicas correspondientes.

Uno de los aspectos que se deben considerar es el resultado del estudio histológico del tejido extirpado, que permite conocer con mayor precisión las características de la lesión y determinar si necesita algún tratamiento adicional.

El análisis puede requerir varios días y sus resultados son relevantes para definir los próximos pasos médicos. Hasta que se conozcan las evaluaciones correspondientes, no hay una confirmación definitiva sobre la realización de la gira.

Por ahora, León XIV agradeció el acompañamiento recibido y anunció que retomará sus tareas de manera gradual, mientras continúa su recuperación y se aguardan novedades sobre sus próximos compromisos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Se suspende la visita del Papa León XIV a Argentina? Qué dijo el Obispo de Jujuy

El Vaticano difundió la primera imagen del papa León XIV y confirmó "una mejoría constante"

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado tras su operación de pulmón

El cirujano que operó al Papa León XIV dijo que está en óptimas condiciones para su gira por América Latina

El papa León XIV pasó bien la noche: qué dice el nuevo parte del Vaticano

Las más leídas

Este domingo no habrá peregrinación de la Virgen de Rio Blanco por el día de los enfermos. La Virgen saldrá en camioneta y Canal 4 transmitirá en vivo. video
Jujuy.

Virgen de Río Blanco: horarios de las misas de este domingo y cómo será la peregrinación de los enfermos

Miles de teléfonos y perfumes flotan en el estrecho de Ormuz tras el hundimiento de un carguero video
Virales.

Miles de teléfonos y perfumes flotan en el estrecho de Ormuz tras el hundimiento de un carguero

Netflix - La nueva miniserie de terror basada en los cuentos de la escritora argentina está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner.  video
Streaming.

Netflix: la miniserie argentina de 4 capítulos ideal para maratonear este sábado frío en Jujuy

Una protesta en Limoges, Francia, terminó con graves incidentes y un incendio en la sede del gobierno municipal. Bomberos trabajaron para controlar las llamas. video
Mundo.

Francia: manifestantes incendiaron un histórico edificio municipal durante una protesta en Limoges

Mañana domingo, Día de la Madre llegará con frío, humedad y posibles lluvias en Jujuy. El SMN anticipa una jornada inestable y sin alertas meteorológicas. (imagen realizada con IA)
SMN.

¿Cómo estará el tiempo en Jujuy el domingo, Día de la Madre?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel