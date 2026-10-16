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16 de octubre de 2026 - 11:29
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El Vaticano difundió la primera imagen del papa León XIV y confirmó "una mejoría constante"

Se destaca la evolución favorable del pontífice, que permanece internado en el hospital Gemelli de Roma y recupera autonomía para sus actividades cotidianas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El papa León XIV celebró misa en el hospital Gemelli, en Roma.
El Vaticano publicó la primera foto del papa León XIV tras la cirugía y un nuevo parte médico.

El Vaticano publicó la primera foto del papa León XIV tras la cirugía y un nuevo parte médico.

El Vaticano publicó este viernes las primeras fotografías del papa León XIV desde la operación en los pulmones que le realizaron hace tres días. En las imágenes, el pontífice aparece celebrando una misa, vestido con ornamentos litúrgicos verdes y un solideo blanco, acompañado por su secretario privado, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital Gemelli de Roma.

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Las dos imágenes se tomaron al mediodía en una habitación del décimo piso del hospital, acondicionada para que el pontífice permanezca allí mientras se recupera. La decisión se debe a que el departamento privado que el Vaticano tiene en el establecimiento está siendo remodelado.

En las fotos, León XIV se muestra con un aspecto físico aparentemente favorable, en sintonía con los últimos informes médicos, que dieron cuenta de una evolución positiva en su recuperación.

Los análisis de sangre y la radiografía confirmaron una “mejoría constante”

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, a cargo de la atención del Papa, señalaron que durante la mañana de este viernes le practicaron estudios de laboratorio y una placa de tórax.

Según detallaron los profesionales en el comunicado publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los resultados obtenidos ratificaron la evolución favorable y sostenida de su estado de salud.

A sus 71 años, el Papa continúa con un tratamiento de rehabilitación respiratoria y ya puede retomar sus rutinas diarias “sin necesidad de asistencia”, lo que representa un progreso importante en comparación con las jornadas iniciales tras la operación.

Durante la homilía, el Papa agradeció al personal del hospital

Según informó el Vaticano, en la celebración encabezada por León XIV estuvieron presentes médicos y enfermeros del hospital Gemelli que no se encontraban de guardia en ese momento. Además, la ceremonia reunió a integrantes de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En su homilía, el Papa expresó su reconocimiento a los trabajadores del hospital, entre ellos médicos, enfermeros y personal auxiliar, por “por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él”, de acuerdo con el comunicado difundido por el Vaticano.

La celebración de la misa por parte del pontífice constituye una nueva señal positiva en su evolución. Hasta hace pocos días, únicamente participaba de la ceremonia como concelebrante, por lo que haberla oficiado personalmente refleja un avance en su recuperación.

León XIV fue operado el 13 de octubre para extirparle un adenocarcinoma

El pasado martes 13 de octubre por la tarde, León XIV pasó por el quirófano para que le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una intervención asistida por video. Los médicos describieron el procedimiento como una cirugía de carácter “radical”, destinada a eliminar el tejido afectado por un adenocarcinoma, cuya presencia se confirmó al estudiar la muestra extraída.

Una semana antes, durante la oración del Ángelus, el propio Papa había comunicado la noticia desde una ventana del Palacio Apostólico. En esa oportunidad, explicó que debía someterse a una operación para retirar un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

Parolin admitió que el Papa “ajustará su pontificado, si es necesario”

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, admitió que el Papa podría “ajustará su pontificado, si es necesario”, una vez que se conozcan los resultados médicos que aún restan después de la cirugía. La declaración del principal colaborador del pontífice, realizada durante un encuentro diplomático, dejó en evidencia las dudas que persisten sobre los próximos pasos de un papado que recién empieza.

“No podemos hacer ningún tipo de predicciones”, sostuvo Parolin el jueves, de acuerdo con las agencias de noticias italianas LaPresse y ANSA. El funcionario explicó que todavía resta conocer cuándo podrá regresar el Papa, en qué condiciones se producirá su vuelta y cuáles serán las conclusiones de los médicos. A partir de esa información, señaló, el pontífice decidirá si necesita introducir cambios en la forma de llevar adelante su pontificado.

Por otra parte, una fuente del Vaticano consultada por la agencia EFE adelantó que el Papa encabezará la oración del Ángelus este domingo. Sin embargo, todavía no se informó desde dónde ni bajo qué formato participará de la celebración.

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