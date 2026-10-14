Karina Salazar, la escritora argentina que cuenta la historia de la Guardia Suiza del Vaticano

La escritora argentina Karina Salazar, radicada en Suiza desde hace más de 26 años, encontró en la historia del Vaticano la inspiración para desarrollar una trilogía de novelas históricas sobre la Guardia Suiza Pontificia , el cuerpo militar encargado de proteger al Papa.

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En diálogo con Canal 4, la autora contó cómo surgió su interés por estos soldados, los acontecimientos que marcaron su creación en 1506 y las historias de personajes que tuvieron un papel fundamental en la organización de la guardia. Salazar explicó que los orígenes de este cuerpo militar se remontan a una Europa atravesada por constantes enfrentamientos bélicos entre finales del siglo XV y comienzos del XVI.

En aquel contexto, los mercenarios suizos eran considerados soldados de élite, especialmente reconocidos por su destreza en el combate con lanzas de más de tres metros de longitud. "Eran los mercenarios top de la época. Siempre que iban a una guerra y estaban ellos, se ganaba la guerra . Eran especialistas en lanzas", relató.

Fue entonces cuando el papa Julio II decidió conformar una fuerza de protección propia. Para lograrlo, impulsó negociaciones que permitieron la llegada de 150 soldados suizos a Roma en 1506, bajo el mando de Kaspar von Silenen.

Karina Salazar y la historia

La escritora destacó que la creación de este cuerpo no fue sencilla, debido a las disputas políticas de la época, especialmente por la influencia de Francia, que también buscaba contar con los servicios de los mercenarios suizos.

En ese proceso tuvo un papel destacado Mateo Schiner, quien posteriormente se convertiría en cardenal y cuya participación fue fundamental para conseguir el respaldo de la Confederación Suiza. "Julio no por nada se llamó el Papa Guerrero, porque era muy hábil con las negociaciones. Hasta su muerte, él tenía un solo foco: devolverle a Roma la gloria pasada", señaló Salazar.

De un sueño literario a una trilogía histórica

La autora contó que su proyecto comenzó con el deseo de escribir una novela vinculada a Suiza, país donde reside desde hace casi tres décadas. Su fascinación por el Vaticano y la novela histórica la llevó a investigar los orígenes de la Guardia Suiza, pero se encontró con una dificultad: la escasez de material literario sobre el tema.

"Yo soñaba con escribir un libro y siempre quería escribir algo que tuviera que ver con mi país de adopción, que es Suiza", recordó. Para desarrollar la historia, recurrió a investigaciones académicas de la Universidad de Basilea y a trabajos especializados de historiadores.

"Tuve que ir a la Universidad de Basilea y comprar papers de doctores en historia para informarme bien. Y así, lo que pensé que iba a ser un libro terminó siendo una trilogía", explicó. Durante ese proceso descubrió personajes poco conocidos y episodios históricos que le permitieron ampliar la trama, combinando acontecimientos reales con la narrativa propia de la novela histórica.

El saqueo de Roma y la valentía de los soldados suizos

La trilogía de Salazar abarca desde las negociaciones que hicieron posible la llegada de la Guardia Suiza al Vaticano hasta el saqueo de Roma de 1527, uno de los acontecimientos más dramáticos de su historia. Durante ese ataque, ocurrido el 6 de mayo de 1527, murieron 147 guardias suizos mientras defendían al papa Clemente VII, y otros 42 lograron acompañarlo hasta el Castillo de Sant'Angelo.

La escritora destacó especialmente la lealtad de aquellos soldados, quienes, según explicó, permanecieron al servicio del pontífice incluso en circunstancias económicas difíciles. "Roma en ese momento no les pagaba más sueldo, pero ellos decidieron quedarse sin sueldo porque sabían que le iban a reventar al Papa", relató. Para Salazar, esa fidelidad es uno de los aspectos que definen la identidad de este cuerpo militar y que se mantiene hasta la actualidad.

La Guardia Suiza del Vaticano

Qué requisitos se necesitan para integrar la Guardia Suiza

Durante la entrevista, la autora también explicó que ingresar a la Guardia Suiza Pontificia exige cumplir condiciones específicas. Entre los requisitos mencionó tener nacionalidad suiza, profesar la religión católica, ser joven y haber completado el servicio militar en Suiza. Además, los aspirantes deben comprometerse a un período de servicio en el Vaticano.

La Guardia Suiza continúa siendo responsable de la protección del Papa, la vigilancia de los accesos al Vaticano y distintas funciones ceremoniales. Salazar destacó el sentido de pertenencia que caracteriza a sus integrantes y recordó una expresión que resume ese compromiso: "Una vez que sos guardia suizo, sos siempre guardia suizo".

La escritora invita a conocer sus trabajos y su trilogía sobre la Guardia Suiza Pontificia a través de sus redes sociales, donde se la puede encontrar como Karina Salazarok, y de su sitio web oficial que es karina-salazar.com.