El Vaticano oficializó la excomunión de obispos lefebvrianos y se profundiza el cisma en la Iglesia

El Vaticano anunció la excomunión de seis obispos pertenecientes a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X , luego de que el miércoles la congregación designara a cuatro nuevos prelados sin contar con la aprobación del Papa . Así, la comunidad católica tradicionalista creada por Marcel Lefebvre en los 70' concreta otra ruptura con la Iglesia católica .

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En un decreto rubricado por el Secretario de la Sección Disciplinaria y el Secretario de la Sección Doctrinal de la Santa Sede , el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sostiene que, pese a las advertencias previas dirigidas a los miembros de la Fraternidad de Lefebvre, se concretó un “acto de carácter cismático” a través de la ordenación episcopal de cuatro sacerdotes sin autorización del Papa y en oposición a la voluntad del Sumo Pontífice.

Frente a estos hechos, el Vaticano dispuso la excomunión de los cuatro obispos recientemente designados, identificados como Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier .

La resolución alcanza además al obispo lefebvriano español Alfonso de Galarreta , quien ya había sido excomulgado por Juan Pablo II durante el primer cisma de 1988 , así como al obispo suizo Bernard Fellay , señalado por su intervención en las ordenaciones realizadas el miércoles.

Crónica de una separación anunciada

El enfrentamiento entre la Santa Sede y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X tiene antecedentes de larga data. En 1988, la congregación ya había sido considerada cismática por Juan Pablo II, luego de que procediera a la designación de cuatro obispos por iniciativa propia (motu proprio).

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X consagra su segunda separación de la Iglesia católica.

El Vaticano y una relación que nunca se normalizó

Si bien en 2009 sus acciones fueron reintegradas o perdonadas por Benedicto XVI, el vínculo nunca llegó a normalizarse por completo, incluso a pesar de los diversos encuentros mantenidos entre el Superior General del grupo y autoridades del Vaticano.

En una nota aclaratoria, la Santa Sede sostiene que los distintos esfuerzos realizados para lograr la reintegración de los miembros del movimiento fundado por el arzobispo Marcel Lefebvre a la plena comunión con la Iglesia católica no han dado resultados positivos.

Asimismo, se señala que las ordenaciones episcopales realizadas el miércoles habrían empeorado el escenario, derivando en la decisión de excomunión. En ese sentido, se advierte que todos los sacramentos celebrados por estos obispos, incluido el matrimonio, serán considerados inválidos.

El Vaticano ha decretado este jueves la excomunión de seis obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.

La sanción se extiende también a los fieles laicos que se incorporen a la fraternidad, siempre que mantengan una adhesión exclusiva a las actividades lefebvrianas y no participen en las celebraciones propias de la Iglesia católica.

En el tramo final del documento, el dicasterio subraya que la Iglesia recibirá “con sincero afecto y viva solicitud” a todos aquellos que manifiesten el deseo de regresar a la plena comunión eclesial.

La comunidad lefebvriana expresó su pesar

Por su parte, desde la comunidad lefebvriana expresaron su pesar por haber tenido que concretar las consagraciones “sin la autorización del Santo Padre” y señalaron que el Superior General de la fraternidad no pudo mantener un encuentro personal con Su Santidad el Papa León XIV, instancia en la que buscaba exponer “de manera filial” los motivos que, según afirman, hacían necesaria la realización de dicha ceremonia.

León XIV.

“La profunda alegría que inspiran estas consagraciones episcopales no puede verse ensombrecida”, agregan. “Al garantizar los medios necesarios para la preservación de la sagrada herencia de la Tradición, el don de estos cuatro nuevos obispos constituye verdaderamente una gracia muy grande para la propia Fraternidad y para toda la Iglesia”, argumentan en su comunicado.