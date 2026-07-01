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1 de julio de 2026 - 17:06
Internacional

Dos personas subieron al Empire State y desplegaron una bandera por la paz

Dos activistas escalaron sin permiso el Empire State Building de Nueva York y desplegaron en la cima una pancarta con un mensaje a favor del amor y la paz.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Dos personas subieron al Empire State y desplegaron una pancarta por la paz.&nbsp;

Dos personas subieron al Empire State y desplegaron una pancarta por la paz. 

Dos personas subieron sin autorización a la antena del Empire State Building y mostraron una pancarta con un llamado a la paz desde lo alto del edificio. Luego, protagonizaron una propuesta de matrimonio en la cima del edificio antes de ser detenidos por la Policía.

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Dos personas subieron al Empire State y desplegaron una pancarta por la paz

Dos personas escalaron sin autorización la antena del Empire State Building y, desde lo alto del emblemático rascacielos de Nueva York, ondearon una pancarta con un lema por la paz y en contra de la guerra. Tras la protesta, fueron detenidas por las autoridades.

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Los protagonistas fueron un hombre y una mujer con el rostro cubierto y ropa negra, que exhibieron una pancarta con un mensaje a favor de la paz: “Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz”.

Según imágenes registradas por medios locales, tras bajar de la antena, la pareja llegó a una plataforma cercana a la cima del Empire State, donde el hombre realizó una propuesta de matrimonio y ambos se besaron.

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El hecho causó conmoción entre quienes estaban en el lugar y provocó un amplio despliegue de la Policía de Nueva York en las inmediaciones del Empire State Building.

Tras la acción, ambos fueron detenidos por las autoridades. El Empire State Building cuenta con 443 metros de altura desde la base hasta el extremo de su antena.

La intervención protagonizada por estas dos personas no tiene precedentes conocidos en la historia del Empire State Building, que desde su inauguración en 1931 se convirtió en un símbolo arquitectónico mundial y conservó el título de edificio más alto del planeta hasta 1971.

Quiénes eran los activistas que subieron al Empire State

La mujer fue identificada como Ángela Nikolau, quien suele compartir en sus redes sociales videos relacionados con actividades extremas.

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En su perfil se describe como “una neo artista que explora la identidad, el miedo y la libertad” y asegura que busca “empujar los límites” dentro del arte.

El hombre fue identificado como Beerkus en redes sociales, donde figura como DJ radicado en Nueva York. Durante la acción, ambos ocultaron sus rostros, desplegaron primero un mensaje a favor de la paz y luego sorprendieron con una propuesta de matrimonio.

El ascenso quedó grabado mediante una cámara con la que la mujer realizaba una transmisión en directo para sus redes. Días antes, había adelantado en su cuenta de Instagram que realizaría la subida al emblemático edificio junto a su acompañante.

Tras la exhibición de la pancarta, la pareja protagonizó otro momento inesperado cuando el hombre se arrodilló y le pidió matrimonio a la mujer cerca de la cima del edificio. La escena terminó con un beso y un abrazo, combinando una acción de riesgo, un mensaje por la paz y un gesto romántico en el emblemático rascacielos neoyorquino.

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