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1 de julio de 2026 - 16:35
Internacional.

Los terremotos en Venezuela dejaron 2295 muertos, más de 11.000 heridos y 12.841 damnificados

A una semana de los terremotos en el norte de Venezuela, el balance oficial suma 2.295 muertos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los terremotos en Venezuela dejaron 2295 muertos, más de 11.000 heridos y 12.841 damnificados.&nbsp;

Los terremotos en Venezuela dejaron 2295 muertos, más de 11.000 heridos y 12.841 damnificados. 

Siete días después de los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, la cifra de víctimas continúa en aumento: el balance oficial asciende a 2.295 muertos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados, de acuerdo con el reporte presentado por Jorge Rodríguez.

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Terremotos en Venezuela: 2.295 muertos, 11.000 heridos y 12.841 damnificados

A una semana de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, las autoridades elevaron el balance oficial a 2.295 muertos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados. Jorge Rodríguez señaló que los equipos de emergencia mantienen las operaciones de rescate y asistencia en las zonas más golpeadas.

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Los equipos de emergencia siguen desplegados en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos, con operaciones de búsqueda entre los escombros.

Rescatistas venezolanos y extranjeros trabajan con apoyo especializado, mientras las réplicas registradas desde el 24 de junio comenzaron a disminuir.

El sistema sanitario registra 17.026 atenciones desde el inicio de la emergencia, con 4.565 hospitalizados y 13.942 dados de alta. Además, 25 campamentos temporales atienden a damnificados y 81.589 familias recibieron ayuda humanitaria, incluyendo casi 9 millones de kilos de alimentos.

Las pérdidas por los terremotos en Venezuela alcanzarían USD 6.700 millones, según una estimación preliminar del PNUD.

El balance oficial señala que Venezuela recibió 707.063 toneladas de ayuda humanitaria internacional, con aportes de gobiernos y organizaciones, para reforzar los operativos de emergencia, la respuesta médica y la atención de los damnificados tras los terremotos.

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El gobierno anunció asistencia habitacional temporal para trabajadores de emergencia afectados por los terremotos, con alojamiento en hoteles de Caracas hasta la recuperación de sus viviendas.

El funcionario llamó a evitar viajes no coordinados hacia La Guaira con ayuda, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia desplegados en la zona.

Venezuela: siete días de luto nacional por el doble terremoto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional a partir de este miércoles.

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Rodríguez declaró que “en homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 18:00 de hoy”.

Rodríguez confesó que Venezuela tiene "el alma rasgada por las pérdidas humanas" y, en medio de la profunda tristeza que atraviesa la nación, envió un abrazo de solidaridad a los afectados, reafirmando el compromiso de su Gobierno de acompañarlos y protegerlos.

Durante su mensaje, la presidenta expresó sus plegarias por la recuperación de los heridos y por la fortaleza de las familias damnificadas. Además, recordó a las personas que continúan desaparecidas, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y las autoridades aún no confirmaron un balance definitivo.

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