Hallaron una estatua de la Virgen María intacta tras el terremoto en Venezuela

Encontraron una estatua de la Virgen María intacta entre los escombros del terremotos en Venezuela.

El hallazgo de una imagen de la Virgen María con el Niño Jesús que habría quedado sin daños tras el colapso de una edificación a causa de los terremotos en Venezuela provocó una gran conmoción entre habitantes de la zona y fieles. Las fotos del descubrimiento se difundieron rápidamente en redes sociales.

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Miles de usuarios lo interpretaron como un símbolo de esperanza en medio del contexto de la tragedia. La estatua de culto fue extraída con sumo cuidado entre los restos del derrumbe por equipos de rescate y vecinos del área, quienes subrayaron que la imagen se encontraba en buen estado de conservación a pesar de la envergadura de los daños registrados en la zona.

El hecho terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más difundidos y comentados luego del desastre natural de hace unos días.

Una imagen que movilizó la fe y la solidaridad.

Luego de que se conociera el rescate, muchas personas se dirigieron al lugar de la tragedia para dejar velas, flores y mensajes de aliento destinados a las familias afectadas. En el plano digital, usuarios de distintos países difundieron publicaciones con oraciones y expresiones de solidaridad , acompañando la situación desde sus redes sociales.

Una imagen que movilizó la fe.

Especialistas en ciencias sociales señalan que, en escenarios de crisis o tragedias masivas, este tipo de hechos suele cobrar un marcado significado simbólico para las comunidades damnificadas, ya que puede operar como un factor de sostén emocional y una fuente de esperanza colectiva.

Los terremotos dejaron importantes daños materiales

Las autoridades de Venezuela seguían realizando la evaluación de los daños ocasionados por los sismos, que impactaron en viviendas, construcciones e infraestructura en distintas regiones del país. En paralelo, los equipos de emergencia continuaban desplegados y operando en los sectores más afectados y críticos.

Los terremotos dejaron importantes daños materiales.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, considerados los más potentes registrados en Venezuela en más de cien años, provocaron un balance oficial de 920 fallecidos, además de miles de heridos y severas afectaciones en infraestructuras, viviendas y servicios públicos esenciales.

Terremotos en Venezuela. Terremotos en Venezuela.

La zona de La Guaira, declarada área de desastre, concentra actualmente las labores de búsqueda y rescate, mientras el Gobierno sostiene el estado de emergencia y recibe colaboración internacional de países como Argentina, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, China e India.