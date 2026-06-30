Terremotos en Venezuela: casi 2.000 muertos y más de 10.500 heridos

El Gobierno de Venezuela confirmó este martes 30 de junio que la cifra de fallecidos por los terremotos aumentó a 1.943, mientras que otras 10.571 personas resultaron heridas. Además, los equipos de emergencia lograron rescatar a más de 6.400 habitantes y turistas.

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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, señaló inicialmente que fueron rescatadas 6.471 personas. Sin embargo, en el desglose posterior de las operaciones de salvamento se consignó una cifra de 6.461.

Según explicó Rodríguez, las autoridades estiman que alrededor de 30.000 personas se encontraban en Caraballeda y Catia La Mar cuando ocurrieron los movimientos sísmicos.

Ambas ciudades, ubicadas en el estado de La Guaira, fueron identificadas como las zonas más afectadas. La estimación contempla tanto a los residentes habituales como a los turistas que se encontraban en el lugar.

Entre 13.400 y 13.500 personas consiguieron escapar de las áreas afectadas por sus propios medios, de acuerdo con el balance oficial.

Continúan las tareas de rescate

A esa cifra se suman las personas que fueron encontradas y asistidas por los equipos de salvamento desplegados tras los terremotos.

Las autoridades continúan trabajando en las zonas perjudicadas mientras se actualiza el número de víctimas, heridos y personas rescatadas. Hasta el último informe oficial, el balance asciende a 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.