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28 de junio de 2026 - 17:41
Mundo.

Venezuela: elevaron a 1450 la cantidad de muertos por los terremotos

Las autoridades de Venezuela informaron que además hay más de 3.100 heridos, miles de familias afectadas y decenas de miles de desaparecidos.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Terremotos en Venezuela.

Terremotos en Venezuela.

Las autoridades de Venezuela actualizaron este domingo el balance de víctimas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el pasado miércoles. Según el último informe oficial, la cifra de fallecidos ascendió a 1.450 personas.

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El nuevo reporte fue difundido por el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien calificó al desastre como "la más brutal catástrofe natural" que atravesó el país.

Además del elevado número de víctimas fatales, continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, mientras organismos internacionales estiman que unas 50.000 personas permanecen desaparecidas.

Terremotos en Venezuela
Terremotos en Venezuela.

Terremotos en Venezuela.

Más de 3.100 heridos y miles de familias afectadas

Rodríguez informó que 3.150 personas resultaron heridas como consecuencia de los sismos y que 12.721 familias quedaron damnificadas.

El funcionario también brindó un panorama sobre los daños materiales provocados por el desastre.

Según detalló, se registraron 774 edificios afectados o colapsados. De ese total, 189 sufrieron daños totales y otros 585 presentan daños parciales.

A esto se suman 38 hospitales dañados, 44 centros comerciales afectados y 1.645 estructuras de distintos tipos que también registraron importantes destrozos.

La Guaira, la zona más golpeada

El estado de La Guaira continúa siendo el más afectado por los terremotos.

Las autoridades señalaron que 527 personas fueron trasladadas desde esa región hacia hospitales públicos y privados de Caracas para recibir atención médica.

Mientras tanto, continúan los operativos de rescate entre los escombros en distintos sectores del país.

Terremotos en Venezuela
Terremotos en Venezuela.

Terremotos en Venezuela.

Continúa la ayuda internacional

El operativo humanitario también sigue creciendo con el paso de las horas.

De acuerdo con el último balance oficial, ya trabajan en Venezuela 2.624 rescatistas internacionales, junto con 137 perros especializados en búsqueda de personas.

Además, llegaron al país 49 vehículos de apoyo y cerca de 85 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos médicos destinados a fortalecer las tareas de asistencia.

En paralelo, Jorge Rodríguez informó que 7.876 voluntarios se registraron para colaborar con las tareas de rescate y remoción de escombros, principalmente en La Guaira, una de las regiones más castigadas por el desastre.

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