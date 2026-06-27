Terremotos en Venezuela: suben a 1430 los muertos por la catástrofe

Las autoridades venezolanas actualizaron este sábado el balance oficial de la tragedia y confirmaron que los terremotos dejaron 1.430 muertos y más de 3.200 heridos , mientras decenas de miles de personas permanecen desaparecidas o desplazadas.

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El estado de La Guaira, donde se registraron los mayores daños, continúa concentrando las tareas de búsqueda y rescate. Equipos de emergencia venezolanos trabajan junto a brigadas internacionales llegadas desde distintos países para intentar localizar personas con vida entre edificios colapsados.

En las últimas horas se registraron algunos rescates exitosos, entre ellos el de un bebé de 18 días y el de varias personas que permanecían atrapadas bajo los escombros , aunque con el paso del tiempo las posibilidades de encontrar más sobrevivientes disminuyen.

image Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira

Crece la ayuda internacional

La respuesta internacional continúa ampliándose. Al menos 17 países y organismos como la ONU enviaron equipos de rescate, hospitales móviles, medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria para asistir a los damnificados. También comenzaron a operar vuelos militares con insumos de emergencia tras la reapertura parcial del aeropuerto internacional Simón Bolívar.

Entre los contingentes desplegados se encuentra el enviado por Argentina, integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas, brigadas especializadas de rescate urbano y binomios caninos, que ya trabajan en la ciudad de Caraballeda colaborando en la búsqueda de sobrevivientes.

image Una mujer llora tras la recuperación del cuerpo de un familiar de entre los escombros de un edificio colapsado

Mientras continúan las réplicas y las tareas de remoción de escombros, las autoridades mantienen el estado de emergencia y advierten que el número de víctimas podría seguir aumentando en las próximas horas.