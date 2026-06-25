Argentina envió asistencia a Venezuela tras el terremoto y reactivó el diálogo diplomático

Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto y retomó el diálogo político con Delcy Rodríguez.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno activaron un operativo de asistencia humanitaria destinado a Venezuela luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron al país el miércoles 24 de junio . De acuerdo con el último informe oficial difundido por la mandataria interina Delcy Rodríguez , la tragedia dejó hasta el momento 164 fallecidos y 971 personas heridas .

Mundo. Hay al menos 164 muertos y más de 971 heridos por los terremotos en Venezuela

La medida también significó el restablecimiento del diálogo político directo entre las cancillerías de ambas naciones, un vínculo que permanecía suspendido desde hacía años debido a las marcadas discrepancias entre los respectivos gobiernos.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente , Milei expresó su apoyo al pueblo venezolano y manifestó su solidaridad ante una tragedia natural que, según señaló, requiere " una reacción de toda la comunidad internacional ".

Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto y retomó el diálogo político con Delcy Rodríguez.

En el mismo mensaje, el Gobierno argentino admitió la existencia de diferencias con la administración venezolana, aunque remarcó que, frente a la magnitud de la emergencia , esas discrepancias quedaron relegadas a un segundo plano .

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, la República Argentina manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”, indicó el documento firmado por el mandatario.

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Quirno, desde Nueva York (Estados Unidos), donde desarrolla actividades en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmó que la orden de brindar asistencia surgió de manera directa del jefe de Estado.

“Hablamos anoche y estamos en contacto permanente dándole información al presidente. El presidente me dio la instrucción de que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar”, señaló el canciller.

Asimismo, Quirno destacó el alcance político del acercamiento: “Dejamos todo de lado y estamos hablando directamente con la Cancillería, algo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe”.

Un hombre salta sobre un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026.

Comunicación oficial, asistencia consular y canales de emergencia

La Cancillería argentina difundió además un comunicado propio en el que manifestó que “la República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela”.

En el mismo documento, se aconsejó a los argentinos que residen en territorio venezolano seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades locales en materia de seguridad, protección y posibles evacuaciones.

La atención de la emergencia se desarrolla en un contexto particular, marcado por la ausencia de representación diplomática argentina en Caracas. Desde agosto de 2024, el país no dispone de funcionarios en su embajada, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro dispusiera la salida del personal diplomático argentino.

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas.

Brasil había asumido de manera provisoria esa representación, aunque la dejó en enero de 2026 debido a las tensiones entre las administraciones de Javier Milei y Lula da Silva. Desde ese momento, la Argentina gestionó que Italia se hiciera cargo de esa función, pero el gobierno de Nicolás Maduro aún no concedió la aprobación formal, lo que dejó a los ciudadanos argentinos en Venezuela sin un canal consular de intermediación.

Frente a esa falta de representación, la Cancillería dispuso vías de comunicación directas para los argentinos alcanzados por los sismos. Se habilitaron los correos electrónicos [email protected] y [email protected], además de dos números telefónicos: +5491150615903 (exclusivo para WhatsApp) y +5491150407243 (solo mensajes de voz), destinados únicamente a ciudadanos argentinos que se encuentren en Venezuela.

Emergencia en Venezuela: daños, réplicas y argentinos afectados

El escenario en el país caribeño continúa siendo crítico. La funcionaria Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia y calificó a La Guaira, ciudad ubicada en la costa norte de Caracas, como una auténtica “zona de desastre”.

Pablo Quirno.

En paralelo, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía siguió sin operar durante este jueves, lo que obligó a la aerolínea española Iberia a suspender su vuelo entre Madrid y Caracas. Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que durante la madrugada se registraron al menos diez réplicas, con magnitudes que oscilaron entre 2,4 y 4,5.

Entre los ciudadanos argentinos alcanzados por la tragedia se encuentra el defensor Lucas Trejo, jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, cuya familia aún no ha sido localizada tras el colapso del edificio donde vivían en la zona de Playa Grande.

delcy rodríguez

El futbolista difundió un pedido desesperado a través de sus redes sociales solicitando datos sobre el paradero de su esposa y dos hijos. En tanto, el propio Quirno advirtió que el número de víctimas seguirá modificándose a medida que los equipos de rescate continúen trabajando en las áreas más golpeadas.