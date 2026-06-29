Venezuela volvió a temblar este lunes 29 de junio, cinco días después de los dos terremotos que provocaron graves daños en distintas regiones del país. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas confirmó un nuevo movimiento de magnitud 4.2 en las cercanías de La Guaira.
El sismo ocurrió a las 7.01de este lunes y tuvo una profundidad de apenas 2,9 kilómetros. FUNVISIS confirmó que el epicentro fue localizado en las coordenadas 10.608 norte y 66.837 oeste, a unos 10 kilómetros al este de La Guaira, cerca de Caracas.
Venezuela sigue temblando: una réplica de 4.2 sacudió La Guaira
Venezuela sigue temblando: una réplica de 4.2 sacudió La Guaira
Una nueva réplica cerca de Caracas
La cercanía del epicentro con La Guaira y Caracas provocó que el movimiento fuera percibido por habitantes de ambas zonas.
El nuevo sismo se produjo mientras continúan los operativos de búsqueda, rescate y asistencia a las familias afectadas por la catástrofe del miércoles 24 de junio.
Durante los últimos días se registraron numerosas réplicas, lo que mantiene en alerta a la población y obliga a extremar los cuidados en edificios que quedaron dañados.
La poca profundidad del movimiento hizo que el sismo pudiera sentirse con claridad en sectores cercanos al epicentro. En las zonas más afectadas, muchas familias continúan fuera de sus viviendas por temor a nuevos temblores y posibles colapsos estructurales.
Los equipos de emergencia siguen trabajando entre los escombros, mientras especialistas monitorean de manera permanente la actividad sísmica.
Venezuela permanece en alerta
La nueva réplica se suma a una sucesión de movimientos registrados después de los dos terremotos principales.
Aunque el sismo de este lunes fue de menor magnitud, volvió a generar preocupación entre quienes todavía atraviesan las consecuencias de la tragedia.
Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y recomiendan evitar estructuras dañadas, conservar la calma y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.
Lo más importante
- El sismo ocurrió este lunes 29 de junio.
- Fue registrado a las 7.01.
- Alcanzó una magnitud de 4.2.
- Tuvo una profundidad de 2,9 kilómetros.
- El epicentro estuvo a 10 kilómetros al este de La Guaira.
- El movimiento ocurrió cinco días después de los terremotos principales.
- Las tareas de búsqueda y rescate continúan.
- La población permanece en alerta por posibles nuevas réplicas.
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