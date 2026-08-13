Colombia volvió a temblar: réplicas de 3,6 de magnitud sacudió Chocó durante los rescates

Una fuerte réplica volvió a sacudir Colombia en medio del operativo para buscar sobrevivientes.

Colombia continúa desplegando un amplio operativo de emergencia luego del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente del país el lunes por la mañana . Las réplicas tuvieron su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó , y provocó víctimas fatales, heridos y graves daños materiales en distintas ciudades.

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El último balance oficial eleva a 265 la cantidad de personas fallecidas , mientras que miles resultaron heridas y cientos permanecen desaparecidas.

Entre las zonas más afectadas se encuentran Cali, Chocó, Manizales y Pereira , donde se registraron importantes daños en construcciones. En Bogotá y Medellín , en cambio, se detectaron algunas grietas, aunque sin evidencias de afectaciones estructurales.

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros, un nuevo movimiento sísmico se registró este 13 de agosto a las 6:22 , hora local. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano , tuvo una magnitud de 3,6 y una profundidad de 94 kilómetros .

A building literally crumbles as huge chunks of concrete fall near people running out of it in Colombia during the 7.4-magnitude earthquake. pic.twitter.com/ln1t5dHkcU — Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2026

El epicentro de esta réplica se ubicó en Nóvita, también en el departamento de Chocó, una de las regiones que sufrió el impacto del terremoto principal. El organismo mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio colombiano.

Continúan las tareas de búsqueda entre los escombros

Los trabajos para localizar sobrevivientes se mantienen especialmente en Cali y Pereira, donde los equipos de rescate atravesaron una tercera noche consecutiva de operativo.

Bomberos, rescatistas y otros equipos especializados utilizan grúas, perros rastreadores y herramientas manuales para revisar las estructuras colapsadas y buscar posibles sobrevivientes. Las tareas se desarrollan en un contexto marcado por la cantidad de personas que todavía permanecen desaparecidas.

Un ciudadano español murió y otros 12 continúan desaparecidos

La tragedia también alcanzó a ciudadanos extranjeros. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que un ciudadano español con doble nacionalidad murió como consecuencia del terremoto.

Además, otros 12 españoles continúan sin ser localizados, mientras siguen los operativos de búsqueda en las zonas afectadas. El Gobierno español también informó que puso en marcha un primer paquete de ayuda humanitaria para colaborar con las víctimas del desastre.

De la Espriella declaró la emergencia económica y creó el “Fondo Milagro”

Ante la magnitud de la catástrofe, el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, declaró una emergencia económica y anunció nuevas medidas para atender a las familias damnificadas y avanzar con la reconstrucción.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra el denominado “Fondo Milagro”, creado para centralizar recursos destinados a la recuperación de las áreas más afectadas.

Según explicó el mandatario, el fondo tendrá como objetivo canalizar aportes nacionales e internacionales para reconstruir infraestructura esencial, entre ella hospitales, escuelas, viviendas, carreteras y aeropuertos.

Además, el Gobierno anunció medidas de asistencia para los damnificados, entre ellas subsidios de alquiler, alivios tributarios y ayuda para familias y comerciantes afectados.

La emergencia se produce apenas tres días después de la llegada de De la Espriella a la Presidencia y representa uno de los primeros grandes desafíos de su administración. Mientras tanto, los equipos de rescate mantienen el operativo en las zonas más castigadas y las autoridades buscan acelerar la llegada de asistencia y recursos para las comunidades afectadas.