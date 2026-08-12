El Papa envió 100.000 euros a las zonas afectadas por el terremoto de Colombia

El papa León XIV envió una ayuda inicial de 100.000 euros a Colombia para asistir a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4. Los fondos fueron canalizados a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad y estarán destinados a responder a las necesidades más urgentes de las diócesis golpeadas por el desastre.

La asistencia económica se suma al mensaje de cercanía expresado por el Pontífice durante la audiencia general de este miércoles 12 de agosto, donde volvió a referirse a las consecuencias del sismo que provocó numerosas víctimas, heridos y graves daños materiales en el oeste colombiano.

Los 100.000 euros serán entregados al Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana, organismo de la Conferencia Episcopal encargado de coordinar la recepción y distribución de la asistencia entre las diócesis afectadas.

Vatican News indicó que se trata de una donación inicial , acordada con los beneficiarios para atender las emergencias más inmediatas. A medida que se determinen nuevas necesidades, podrán concretarse aportes adicionales desde el Vaticano.

Desde las primeras horas posteriores al terremoto, el prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, Luis Marín de San Martín, mantuvo contacto con la Nunciatura Apostólica y con la Conferencia Episcopal Colombiana para conocer la situación en las regiones damnificadas.

El Papa concretó una primera ayuda económica para Colombia tras el terremoto y volvió a expresar su cercanía con las víctimas.

El mensaje de León XIV a las víctimas del terremoto

Durante su saludo a los fieles de habla española, León XIV aseguró sus oraciones por los fallecidos, sus familias y las personas afectadas por la tragedia. También agradeció el trabajo de quienes participan de las tareas de rescate y asistencia.

Un día antes, el Pontífice ya había enviado un telegrama para expresar su pesar y solidaridad con el pueblo colombiano mientras continuaban las operaciones entre los edificios e iglesias destruidos por el terremoto.

En paralelo, representantes de la Iglesia colombiana trabajan en la elaboración de un informe con las necesidades urgentes detectadas en las zonas afectadas. Ese documento será remitido al Dicasterio para el Servicio de la Caridad para definir las próximas acciones de asistencia.

El Papa concretó una primera ayuda económica para Colombia tras el terremoto y volvió a expresar su cercanía con las víctimas. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

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