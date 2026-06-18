El papa León XIV visitará Perú y se abre la posibilidad de una gira por Argentina

El presidente de Perú, José María Balcázar, anunció este jueves que el papa León XIV realizará una visita oficial al país.

El presidente de Perú , José María Balcázar , anunció este jueves que el papa León XIV realizará una visita oficial al país durante los primeros quince días de noviembre de 2026 . La confirmación llegó luego de un encuentro privado que ambos mantuvieron durante cerca de dos horas en la Ciudad del Vaticano .

Con esta definición, aumentan las especulaciones sobre una posible gira regional del pontífice que también podría contemplar escalas en Argentina y Uruguay . De acuerdo con lo informado por el presidente peruano, la estadía del pontífice en el país tendría una duración estimada de entre ocho y diez jornadas .

El programa incluiría actividades en Lima , Chiclayo , Piura , Cusco y Pucallpa , aunque no se descarta que el recorrido incorpore también a Puno e Iquitos . Estas precisiones fueron compartidas por José María Balcázar en declaraciones brindadas a la organización RPP .

Se confirmó la visita del papa León XIV a Perú y crece la expectativa de una gira que incluiría a la Argentina.

Mientras tanto, en Argentina vienen multiplicándose desde hace tiempo los indicios de una eventual visita de León XIV . A mediados de mayo, el canciller Pablo Quirno publicó en redes sociales que se dirigía a reunirse con el presidente Javier Milei para comunicarle “una buena noticia” que, según afirmó, “alegraría a todos los argentinos” , y señaló además que únicamente faltaba acordar la fecha . En aquel momento, numerosas versiones interpretaron que se refería precisamente a la futura llegada del líder de la Iglesia católica al país.

Los esfuerzos de la administración argentina para lograr la llegada del pontífice comenzaron varios meses atrás. En febrero de este año, el canciller viajó a Roma y le entregó personalmente a León XIV una misiva suscripta por el presidente Javier Milei.

El anuncio lo realizó el presidente peruano, José María Balcázar, tras reunirse con el sumo pontífice en el Vaticano.

Tras aquella reunión, Pablo Quirno informó que había transmitido formalmente la invitación del mandatario para que el líder de la Iglesia católica realizara una visita oficial a Argentina, además de ratificar la disposición del Gobierno a colaborar en iniciativas vinculadas con la paz. En ese contexto, fuentes oficiales evaluaban que las posibilidades de concretar el viaje antes de finalizar el año superaban ampliamente la mitad y rondaban el 70% o más.

Argentina y Uruguay esperan definiciones

La agenda prevista también contempla una escala en Uruguay. Desde la Cancillería de Uruguay, voceros señalaron tiempo atrás que se estaban realizando intensas gestiones para que la llegada del pontífice pudiera concretarse durante noviembre.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina mantuvieron contactos con directivos de River Plate con el objetivo de analizar la posibilidad de organizar una actividad masiva en el Estadio Monumental.

El viaje será durante la primera quincena de noviembre de 2026.

Si finalmente se confirma el viaje, la llegada de León XIV a Argentina representaría la primera visita de un pontífice al país en cerca de cuarenta años. Además, supondría una diferencia significativa respecto de Francisco, quien, pese a haber encabezado la Iglesia católica durante doce años, nunca volvió a territorio argentino desde que asumió el papado. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ya había hecho referencia en abril a la posibilidad de una futura visita papal.

Las normas de la Santa Sede establecen que, cuando el Papa decide realizar un viaje oficial, se comunica formalmente la decisión a la Conferencia Episcopal Argentina. Sin embargo, hasta ahora no se difundió ninguna confirmación oficial por parte de la Iglesia en Argentina.

Respecto de Perú, José María Balcázar ratificó que León XIV arribará a Lima durante los primeros días de noviembre. La visita tendría una duración estimada de entre ocho y diez jornadas e incluiría escalas en Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. Además, Puno e Iquitos permanecen bajo análisis para una eventual incorporación al recorrido, dependiendo de cuestiones operativas.

El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó este jueves que el papa León XIV visitará el país.

Chiclayo, una escala con valor simbólico

La relación del pontífice con Chiclayo se remonta a varios años atrás, ya que estuvo al frente de esa diócesis antes de su elección como jefe de la Iglesia católica. En ese contexto, el Gobierno peruano propuso organizar un desplazamiento en helicóptero desde el aeropuerto local hacia las localidades andinas de Incahuasi y Cañaris, ambas situadas en la región de Lambayeque y habitadas principalmente por comunidades de habla quechua.

“Son veinte minutos”, explicó José María Balcázar en declaraciones a RPP. Asimismo, ya fue definido el predio donde se celebraría una misa masiva en la zona: un espacio de unas 3.000 hectáreas ubicado en las pampas de Reque.

El propio León XIV ya había manifestado públicamente su intención de recorrer esa región. En noviembre de 2025, al dialogar con periodistas a la salida de Castel Gandolfo, expresó su interés por realizar distintos viajes pastorales y mencionó entre sus destinos deseados al Santuario de Fátima, la Basílica de Guadalupe, además de México, Uruguay, Argentina y Perú, país al que señaló como una visita pendiente y especialmente importante para él.

El papa León XIV.

Javier Milei ya había mantenido un encuentro con León XIV en el Vaticano durante junio de 2025. En aquella audiencia se puso de relieve el buen momento que atravesaban los vínculos diplomáticos entre Argentina y la Santa Sede, destacándose la solidez de la relación entre ambas partes.

Por otra parte, se esperaba que la confirmación formal del itinerario por parte de la Santa Sede fuera dada a conocer hacia mediados de junio.