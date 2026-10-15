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15 de octubre de 2026 - 11:01
Mundo.

El Vaticano dio detalles sobre la recuperación de León XIV: confirmó que ya retomó sus tareas

El vocero de la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que los controles médicos de León XIV arrojaron resultados normales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El papa León XIV continúa recuperándose de su cirugía en Roma.

El papa León XIV continúa recuperándose de su cirugía en Roma.

El papa León XIV permanece hospitalizado en el Gemelli de Roma, donde el martes fue sometido a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma, una clase de cáncer pulmonar. Según comunicaron este jueves fuentes vaticanas, el sumo pontífice descansó bien durante la noche, se levantó y desayunó, en el marco de su proceso de recuperación.

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Desde la Santa Sede comunicaron que el Papa fue sometido durante la mañana a controles médicos de rutina, cuyos resultados se encontraron dentro de los parámetros normales. “La radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado”, indicaron.

Por otra parte, precisaron que volvió a realizar sus tareas cotidianas sin asistencia y que, durante la sesión de fisioterapia de este jueves, llevó adelante ejercicios destinados a recuperar la movilidad integral. En cuanto a su evolución, el último informe médico del Vaticano destacó que el proceso de recuperación tras la cirugía avanza favorablemente y sin complicaciones fuera de lo habitual.

Matteo Bruni, responsable de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, comunicó a los periodistas que el pontífice volvió a ocuparse de sus actividades. Además, señaló que León XIV participó en la misa de este jueves como concelebrante desde el décimo piso del Hospital Gemelli.

El estado de salud de León XIV

Durante la operación, el equipo médico le retiró el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante un procedimiento quirúrgico asistido por video. Según el comunicado de la Santa Sede, el proceso de recuperación tras la cirugía se desarrolla dentro de los parámetros esperados y hasta ahora no se registraron inconvenientes.

El parte médico publicado este miércoles por el Vaticano detalló que los estudios de sangre y la placa de tórax efectuados a León XIV arrojaron resultados “dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”.

También informaron que León XIV volvió a caminar y comenzó a practicar ejercicios de rehabilitación pulmonar, dos medidas orientadas a favorecer su recuperación tras la intervención quirúrgica.

El miércoles por la tarde, el pontífice participó además como concelebrante en una celebración eucarística realizada en el décimo piso del hospital Gemelli, donde continúa internado y bajo supervisión de los profesionales de la salud.

Cuánto tiempo seguirá internado el Papa y qué estudios faltan

Desde el Vaticano calculan que León XIV seguirá internado durante alrededor de siete días, aunque la duración de su estadía en el hospital estará sujeta a los avances que presente en su estado de salud.

En ese contexto, la Santa Sede dejó sin efecto las actividades oficiales previstas hasta el 20 de octubre, para que el Papa pueda concentrarse en su restablecimiento. Por ahora, resta determinar si, una vez superada la intervención quirúrgica, el pontífice deberá someterse a algún tratamiento complementario.

Por ahora, los informes médicos no hacen referencia a la necesidad de incorporar nuevos tratamientos. El equipo de profesionales espera conocer los resultados de los estudios moleculares realizados sobre las muestras de tejido y los ganglios linfáticos que fueron retirados durante la cirugía.

La información que arrojen esas pruebas permitirá definir cómo continuará la atención médica del pontífice. Sin embargo, todavía no se precisó en qué momento estarán listos los resultados.

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