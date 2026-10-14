Nuevo parte médico del papa León XIV: cómo evoluciona tras la operación

El nuevo Papa reivindicó la herencia de León XIII y delineó una agenda centrada en los desafíos sociales y tecnológicos.

El Vaticano publicó un nuevo parte médico sobre el estado de salud del papa León XIV luego de la intervención quirúrgica a la que se sometió por un cáncer de pulmón . Según el informe, el pontífice ya puede desplazarse caminando por su habitación.

Mundo. El papa León XIV evoluciona favorablemente tras la operación por un tumor maligno en el pulmón

La Santa Sede informó que durante la mañana de este miércoles el líder de la Iglesia católica se realizó los controles médicos previstos después de la operación, entre ellos un análisis de sangre y una radiografía de tórax .

“Los resultados confirman una recuperación postoperatoria normal : los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de cirugía realizada”, detallaron las autoridades vaticanas.

Las autoridades vaticanas también indicaron que el Sumo Pontífice realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria y empezó a movilizarse a pie dentro de su habitación. Además, explicaron que volvió a alimentarse con normalidad y ya desayunó y almorzó. “La evolución es la esperada” , concluyeron.

León XIV tuvo una noche sin sobresaltos en el hospital Gemelli de Roma, donde continúa internado tras ser intervenido por un adenocarcinoma, una variedad de cáncer de pulmón.

La operación tuvo lugar el martes y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. De acuerdo con el parte oficial del Vaticano, el procedimiento se desarrolló con éxito y sin complicaciones.

El informe médico publicado durante la noche indicó que “un análisis histológico realizado durante la intervención confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, en línea con las sospechas surgidas a partir de los estudios previos a la operación”.

El equipo médico optó por retirar el tejido afectado a través de un procedimiento de baja invasividad. Según detalló el comunicado oficial, “para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida”.

Cómo sigue la recuperación del papa León XIV después de la operación

Una vez finalizada la operación, León XIV recuperó la conciencia sin inconvenientes y, tras permanecer bajo supervisión médica durante un corto lapso, volvió a la habitación que ocupa en el décimo piso del hospital Gemelli.

De acuerdo con información de fuentes del Vaticano recogida por la agencia EFE, el Papa incluso solicitó que le sirvieran la cena luego de la cirugía.

El equipo de salud resolvió mantenerlo hospitalizado para seguir de cerca su evolución, completar la recuperación y realizar los controles médicos previstos para el período posterior a la intervención.

Hasta ahora, los profesionales que lo atienden no precisaron si el Papa deberá someterse a alguna terapia complementaria en función de las características del tumor que le quitaron.

El propio León XIV había revelado el domingo que, durante una serie de estudios de rutina, los médicos encontraron un nódulo en el pulmón que se encontraba “en fase muy temprana y bien localizado”.