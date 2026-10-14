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14 de octubre de 2026 - 09:54
Mundo.

El papa León XIV evoluciona favorablemente tras la operación por un tumor maligno en el pulmón

La intervención quirúrgica se desarrolló con éxito y el Pontífice pasó una noche sin complicaciones, según informó el Vaticano. Continúa internado en Roma.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la cirugía para extirparle un tumor maligno del pulmón: cómo sigue su recuperación.

El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la cirugía para extirparle un tumor maligno del pulmón: cómo sigue su recuperación.

El papa León XIV transcurrió una noche sin inconvenientes este miércoles en el hospital Gemelli de Roma, donde continúa hospitalizado tras ser intervenido quirúrgicamente por un adenocarcinoma, una variedad de cáncer de pulmón. La operación se llevó a cabo el martes y consistió en la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho.

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De acuerdo con el parte difundido por el Vaticano, el procedimiento concluyó con resultados favorables y sin complicaciones. La oficina de prensa del Vaticano adelantó que a lo largo de este miércoles se brindará información actualizada sobre la evolución médica del pontífice, de 71 años.

El informe médico publicado el martes por la noche indicó que “un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”.

El equipo médico optó por retirar el tejido comprometido a través de un procedimiento quirúrgico de baja invasividad. “Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida”, detalló el comunicado oficial. Además, el Vaticano ratificó que “el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”.

Cómo sigue la recuperación del papa León XIV después de la operación

Una vez finalizada la operación, León XIV recuperó la conciencia sin inconvenientes y, tras permanecer bajo supervisión médica durante un lapso breve, volvió a su habitación, ubicada en el décimo piso del Policlínico Gemelli. De acuerdo con fuentes del Vaticano consultadas por la agencia EFE, el pontífice incluso solicitó que le sirvieran la cena luego de la cirugía.

El equipo de salud resolvió mantenerlo hospitalizado para seguir de cerca su evolución, favorecer su recuperación y realizar los controles médicos habituales tras la intervención.

Hasta ahora, los profesionales que atienden al pontífice no precisaron si será necesario complementar la operación con otro tipo de tratamiento, una decisión que dependerá de las características del tumor que le extirparon. El propio León XIV había revelado el domingo que, durante una serie de estudios de rutina, los médicos identificaron un nódulo en uno de sus pulmones que se encontraba en una “fase muy temprana y bien localizado”.

Tras conocer los resultados, los especialistas aconsejaron realizar una cirugía, que se concretó el martes en el hospital Gemelli, ubicado en Roma.

Qué pasará con la visita del papa León XIV a la Argentina tras la operación

La cirugía y la confirmación de que padece cáncer de pulmón tuvieron lugar a menos de un mes de la gira que León XIV planea realizar por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre.

Si bien el recorrido por los tres países sigue en pie, la reciente intervención médica generó dudas sobre si el pontífice estará en condiciones de llevar adelante la agenda prevista.

Antes de la operación, el domingo, León XIV había dejado entrever que seguía adelante con su intención de visitar Sudamérica.

No obstante, aún no se comunicó si el proceso de recuperación podría requerir cambios en el calendario o en las actividades incluidas en la agenda.

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Hasta el momento, el Vaticano no anunció modificaciones en el recorrido previsto, mientras el pontífice permanece hospitalizado en Roma y continúa bajo seguimiento del equipo médico.

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