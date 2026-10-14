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14 de octubre de 2026 - 10:40
Internacionales.

El primer mensaje del papa León XIV tras su operación por cáncer de pulmón

El papa León XIV envió un mensaje sobre la importancia de las familias mientras se recupera de una cirugía por un tumor maligno en Roma.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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"Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro". "Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro".

El mensaje se conoció este miércoles 14 de octubre, durante un encuentro organizado por el décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, publicada por el papa Francisco. León XIV no pudo participar personalmente debido a su internación, pero estuvo presente a través del texto que había preparado para la ocasión.

Cómo sigue la salud del papa León XIV

El pontífice, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre para extirparle un tumor maligno localizado en el pulmón derecho. Durante la operación, los especialistas retiraron el lóbulo inferior mediante una técnica asistida por video y confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar. Según informó el Vaticano, la cirugía se desarrolló con éxito y sin complicaciones. León XIV permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque la intervención propiamente dicha duró cerca de 90 minutos, y luego regresó a su habitación para comenzar la recuperación.

Este miércoles, la Santa Sede comunicó que el Papa pasó una noche tranquila y continúa bajo seguimiento médico. Los especialistas esperan los resultados de nuevos estudios para determinar si será necesario realizar algún tratamiento adicional.

El Vaticano suspendió las actividades del Papa

Como consecuencia de la operación, el Vaticano suspendió las actividades públicas de León XIV hasta el 20 de octubre. La medida incluye audiencias, celebraciones religiosas y otros compromisos que estaban previstos para los próximos días.

La recuperación también genera incertidumbre sobre su viaje a Sudamérica, programado para noviembre. Por el momento, su realización dependerá de la evolución médica del pontífice y de los resultados de los estudios pendientes.

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