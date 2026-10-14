El primer mensaje del papa León XIV tras su operación por cáncer de pulmón

apa León XIV: su primer mensaje tras la operación por cáncer

El papa León XIV difundió su primer mensaje público luego de ser operado de un cáncer de pulmón en el Hospital Gemelli de Roma. A través de una homilía que fue leída por el cardenal Luis Antonio Tagle, el pontífice destacó la importancia de la familia y dejó una reflexión:

"Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro". "Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro".

El mensaje se conoció este miércoles 14 de octubre, durante un encuentro organizado por el décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, publicada por el papa Francisco. León XIV no pudo participar personalmente debido a su internación, pero estuvo presente a través del texto que había preparado para la ocasión.

Cómo sigue la salud del papa León XIV El pontífice, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre para extirparle un tumor maligno localizado en el pulmón derecho. Durante la operación, los especialistas retiraron el lóbulo inferior mediante una técnica asistida por video y confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar. Según informó el Vaticano, la cirugía se desarrolló con éxito y sin complicaciones. León XIV permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque la intervención propiamente dicha duró cerca de 90 minutos, y luego regresó a su habitación para comenzar la recuperación.

Este miércoles, la Santa Sede comunicó que el Papa pasó una noche tranquila y continúa bajo seguimiento médico. Los especialistas esperan los resultados de nuevos estudios para determinar si será necesario realizar algún tratamiento adicional. El Vaticano suspendió las actividades del Papa Como consecuencia de la operación, el Vaticano suspendió las actividades públicas de León XIV hasta el 20 de octubre. La medida incluye audiencias, celebraciones religiosas y otros compromisos que estaban previstos para los próximos días. La recuperación también genera incertidumbre sobre su viaje a Sudamérica, programado para noviembre. Por el momento, su realización dependerá de la evolución médica del pontífice y de los resultados de los estudios pendientes.

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