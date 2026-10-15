Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura de Jujuy

Este jueves 15 de octubre se realizó la jura de los integrantes del Consejo de la Magistratura de Jujuy , un nuevo organismo que tendrá la responsabilidad de intervenir en la selección por concurso público de jueces, fiscales y defensores.

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El nuevo organismo además tendrá que ejercer facultades disciplinarias y participar en los procesos de acusación ante el Jury de Enjuiciamiento. Mariano Gabriel Miranda asumió como presidente del cuerpo, que quedó conformado por 11 miembros titulares .

La ceremonia tuvo lugar en el Salón Vélez Sarsfield de Tribunales y fue encabezada por el gobernador Carlos Sadir, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Otaola, y el vicegobernador Alberto Bernis, junto a integrantes del máximo tribunal provincial y autoridades de los tres poderes del Estado.

El acto comenzó con la lectura del acta de asunción y jura , a cargo de la secretaria del Consejo de la Magistratura, Mónica Medardi. Posteriormente, Mariano Gabriel Miranda prestó juramento como presidente y tomó juramento a los restantes integrantes.

El organismo quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Mariano Gabriel Miranda.

Suprema Corte de Justicia: Martín Francisco Llamas.

Representantes de los jueces: Norma Beatriz Issa y Luis Ernesto Kamada.

Representantes de los abogados: Leonidas Francisco Alfaro y Daniel Héctor Lemir.

Poder Legislativo: Ivana Gisel Bravo, Adriano Morone y Daniela del Carmen Vélez.

Poder Ejecutivo: María Marcela Infante y Normando Álvarez García.

Según lo establecido por la Ley N.º 6486, modificada por la Ley N.º 6506, los integrantes permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una única vez de manera consecutiva. La normativa también establece que solamente los representantes de los abogados de la matrícula percibirán una remuneración por su participación en el Consejo. El resto de los integrantes no recibirá una retribución adicional por esta función.

Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura de Jujuy

Qué funciones tendrá el Consejo de la Magistratura

La puesta en funcionamiento del organismo representa una nueva etapa en el sistema judicial de Jujuy, a partir de su incorporación a la Constitución provincial mediante la reforma de 2023. Entre sus principales responsabilidades se encuentran la selección de candidatos para cubrir cargos judiciales mediante concursos públicos, el ejercicio de facultades disciplinarias y la intervención en acusaciones ante el Jury de Enjuiciamiento de jueces inferiores, fiscales y defensores.

El nuevo mecanismo también incorpora instancias de participación ciudadana. Según explicó el gobernador Carlos Sadir, las ternas de candidatos serán publicadas y cualquier ciudadano podrá expresar su apoyo o presentar impugnaciones dentro de un plazo de diez días hábiles. El objetivo es fortalecer la transparencia y reducir la discrecionalidad en los procesos de designación de funcionarios judiciales.

Mariano Miranda destacó una nueva etapa institucional

Durante su discurso, el flamante presidente del Consejo de la Magistratura, Mariano Gabriel Miranda, destacó que la creación del organismo es el resultado de un proceso institucional iniciado hace más de una década. Recordó la implementación del Tribunal Evaluador y señaló que la reforma constitucional de 2023 permitió consolidar el nuevo sistema.

Miranda remarcó que el mérito y la idoneidad deberán ser los criterios centrales para seleccionar a quienes ocupen cargos dentro del Poder Judicial y los Ministerios Públicos. También valoró que actualmente más del 70% de los jueces y de los integrantes de los Ministerios Públicos en funciones accedieron a sus cargos mediante concursos.

Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura de Jujuy

Carlos Sadir destacó la transparencia en la selección de jueces

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, sostuvo que la puesta en funcionamiento del Consejo profundiza las reformas destinadas a garantizar mayor transparencia en la designación de jueces, fiscales y defensores.

Durante su intervención, recordó que desde 2015 el Poder Ejecutivo provincial comenzó a someter estas designaciones a concursos públicos. Según explicó, actualmente más del 70% de quienes ocupan esos cargos accedieron mediante ese procedimiento. El mandatario también destacó que el nuevo sistema establece garantías constitucionales, publicidad de los procesos y posibilidades de control ciudadano.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Otaola, consideró que las instituciones judiciales deben adaptarse a las transformaciones sociales y mantener una relación más cercana con la ciudadanía.Además, señaló que la probidad, la idoneidad y la transparencia deben ser condiciones fundamentales para acceder a cargos judiciales.

También juraron representantes suplentes y autoridades de los Ministerios Públicos

Durante la ceremonia prestaron juramento los integrantes suplentes de los diferentes estamentos que conforman el Consejo. Por la Suprema Corte de Justicia asumieron María Eugenia Nieva y Eduardo Esteban Uriondo; por los jueces, María Laura Flores y Norma Pamela de las Cruces; y por los abogados, Melina Nahir Calisaya Pérez y Fernando René Echenique.

En representación del Poder Legislativo juraron María Teresa Agostini, Omar Alberto Gutiérrez y María Claudia Sánchez Cantaberta. Por el Poder Ejecutivo lo hicieron Andrés David Lazarte y Gustavo Camu. También asumieron representantes del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, quienes participarán en los procedimientos correspondientes a sus respectivas áreas.

Por el Ministerio Público de la Acusación prestaron juramento el procurador general Alejandro Atilio Bossatti y el procurador general adjunto Diego Eduardo Chacón. También lo hicieron los fiscales titulares Romina Celeste Núñez y Diego Ignacio Funes, junto a sus suplentes Ernesto Lian Resua y Daiana Alejandra Serrano Antar.

En tanto, por el Ministerio Público de la Defensa juraron la defensora general María Gabriela Burgos y el defensor general adjunto Guido Matías Luna. A ellos se sumaron los defensores titulares Claudia Emma Lamas Juárez y Jorge Rafael Abud, y las suplentes María Florencia Quintar y Lidia Noemí Galindo Blaha.