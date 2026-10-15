jueves 15 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de octubre de 2026 - 09:06
Denuncias.

Estafas por el Día de la Madre en Jujuy: cómo evitar que hackeen tu WhatsApp

Ante el Día de la Madre, la Policía de Jujuy advirtió sobre estafas por WhatsApp y explicó cómo proteger las cuentas y evitar transferencias fraudulentas.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Mensajes que llegan a WhatsApp y de texto para estafar.

Mensajes que llegan a WhatsApp y de texto para estafar.

En la previa del Día de la Madre, aumentan las consultas y advertencias sobre posibles estafas virtuales que utilizan WhatsApp para engañar a las víctimas y solicitar transferencias de dinero a familiares y conocidos. Desde la Policía de Jujuy brindaron una serie de recomendaciones para evitar el robo de cuentas y prevenir pérdidas económicas.

Lee además
El drama de Jorge Martínez: lo estafaron dos veces a los 79 años
Espectáculos.

Jorge Martínez sufrió dos estafas y perdió todos sus ahorros
Investigan decenas de estafas en el NOA: hubo allanamientosen Salta y Jujuy
Policiales.

Investigan decenas de estafas en el NOA: hubo allanamientos en Salta y Jujuy

En diálogo con Canal 4, la comisario mayor Gabriela Cuellar, del área de Delitos Complejos, explicó cuáles son las maniobras más utilizadas por los delincuentes, cómo proteger las cuentas personales y qué hacer ante un intento de estafa.

Una de las principales recomendaciones es activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, una herramienta de seguridad que permite agregar una barrera de protección frente a los intentos de apropiación de cuentas.

Cómo hacen los estafadores para robar cuentas de WhatsApp

Cuellar explicó que una de las modalidades más frecuentes consiste en engañar a los usuarios mediante mensajes falsos que aparentan provenir de WhatsApp.

En algunos casos, los delincuentes solicitan un código de verificación que llega por SMS o a través de la propia aplicación. Si la víctima comparte ese código, pueden intentar registrar su cuenta en otro dispositivo.

También circulan mensajes con el logo de WhatsApp que advierten falsamente que la aplicación está por caducar y solicitan ingresar a un enlace para evitar la suspensión del servicio.

"Muchas veces no te mandan un código, sino que te mandan un mensaje con el logo de WhatsApp, donde te dicen que tu aplicación va a caducar", explicó Cuellar.

Estas maniobras buscan que los usuarios ingresen a páginas fraudulentas o entreguen información que permita comprometer sus cuentas.

Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp

La comisario mayor destacó que una de las medidas preventivas más importantes es configurar la verificación en dos pasos.

Para hacerlo, detalló el procedimiento desde la aplicación:

  • Abrir WhatsApp desde el celular.

  • Ingresar a los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha, en Android.

  • Seleccionar "Ajustes" y luego "Cuenta".

  • Ingresar a "Verificación en dos pasos".

  • Activar la función y crear un PIN de seis dígitos.

  • Confirmar el PIN y agregar una dirección de correo electrónico para recuperar el acceso si fuera necesario.

En iPhone, la opción se encuentra en Configuración, Cuenta y Verificación en dos pasos.

Este sistema agrega una protección adicional ante intentos de registrar el número en otro dispositivo, aunque no elimina por completo el riesgo de estafas.

También es fundamental no compartir códigos de verificación ni ingresar datos personales en enlaces desconocidos.

Dónde denunciar una estafa virtual en Jujuy

Las personas que hayan sido víctimas de una estafa o detecten un intento de apropiación de su cuenta pueden realizar la denuncia correspondiente ante la Policía de Jujuy.

La comisario mayor Gabriela Cuellar indicó que las denuncias se reciben en cualquier dependencia policial de la provincia.

También pueden acercarse personalmente al área de Delitos Complejos, ubicada en Independencia 169, barrio Centro, San Salvador de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jorge Martínez sufrió dos estafas y perdió todos sus ahorros

Investigan decenas de estafas en el NOA: hubo allanamientos en Salta y Jujuy

Una mujer publicó su auto para venderlo y terminó frente a una nueva estafa por WhatsApp

Jujuy registró 2.939 estafas virtuales en 2025: la segunda tasa más alta del país

Del supuesto oro a una decepción: el giro en la causa de los lingotes hallados en un inodoro

Lo que se lee ahora
El bochornoso giro del caso de los lingotes de oro en un inodoro. video
Policiales.

Del supuesto oro a una decepción: el giro en la causa de los lingotes hallados en un inodoro

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Comenzaron las obras en Alvear y Senador Pérez: hasta cuánto durarán video
Jujuy.

Comenzaron las obras en Alvear y Senador Pérez: hasta cuánto durarán

Asado. video
Precios.

Día de la Madre en Jujuy: cuánto cuesta preparar un asado para cinco personas

Juran los integrantes del Consejo de la Magistratura de Jujuy
Jujuy.

Consejo de la Magistratura de Jujuy: este jueves jurarán los 34 integrantes

Crimen de la pareja en Perico: comenzó el juicio contra tresacusados
Jujuy.

Crimen de la pareja en Pozo Cavado: comenzó el juicio contra los tres acusados

Choque en pleno centro de San Salvador 
Jujuy.

Fuerte choque entre dos autos en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel