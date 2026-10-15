Estafas por el Día de la Madre en Jujuy: cómo evitar que hackeen tu WhatsApp

Mensajes que llegan a WhatsApp y de texto para estafar.

En la previa del Día de la Madre , aumentan las consultas y advertencias sobre posibles estafas virtuales que utilizan WhatsApp para engañar a las víctimas y solicitar transferencias de dinero a familiares y conocidos. Desde la Policía de Jujuy brindaron una serie de recomendaciones para evitar el robo de cuentas y prevenir pérdidas económicas.

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En diálogo con Canal 4, la comisario mayor Gabriela Cuellar, del área de Delitos Complejos , explicó cuáles son las maniobras más utilizadas por los delincuentes, cómo proteger las cuentas personales y qué hacer ante un intento de estafa.

Una de las principales recomendaciones es activar la verificación en dos pasos de WhatsApp , una herramienta de seguridad que permite agregar una barrera de protección frente a los intentos de apropiación de cuentas.

Cuellar explicó que una de las modalidades más frecuentes consiste en engañar a los usuarios mediante mensajes falsos que aparentan provenir de WhatsApp.

En algunos casos, los delincuentes solicitan un código de verificación que llega por SMS o a través de la propia aplicación. Si la víctima comparte ese código, pueden intentar registrar su cuenta en otro dispositivo.

También circulan mensajes con el logo de WhatsApp que advierten falsamente que la aplicación está por caducar y solicitan ingresar a un enlace para evitar la suspensión del servicio.

"Muchas veces no te mandan un código, sino que te mandan un mensaje con el logo de WhatsApp, donde te dicen que tu aplicación va a caducar", explicó Cuellar.

Estas maniobras buscan que los usuarios ingresen a páginas fraudulentas o entreguen información que permita comprometer sus cuentas.

Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp

La comisario mayor destacó que una de las medidas preventivas más importantes es configurar la verificación en dos pasos.

Para hacerlo, detalló el procedimiento desde la aplicación:

Abrir WhatsApp desde el celular.

Ingresar a los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha, en Android.

Seleccionar "Ajustes" y luego "Cuenta".

Ingresar a "Verificación en dos pasos".

Activar la función y crear un PIN de seis dígitos.

Confirmar el PIN y agregar una dirección de correo electrónico para recuperar el acceso si fuera necesario.

En iPhone, la opción se encuentra en Configuración, Cuenta y Verificación en dos pasos.

Este sistema agrega una protección adicional ante intentos de registrar el número en otro dispositivo, aunque no elimina por completo el riesgo de estafas.

También es fundamental no compartir códigos de verificación ni ingresar datos personales en enlaces desconocidos.

Dónde denunciar una estafa virtual en Jujuy

Las personas que hayan sido víctimas de una estafa o detecten un intento de apropiación de su cuenta pueden realizar la denuncia correspondiente ante la Policía de Jujuy.

La comisario mayor Gabriela Cuellar indicó que las denuncias se reciben en cualquier dependencia policial de la provincia.

También pueden acercarse personalmente al área de Delitos Complejos, ubicada en Independencia 169, barrio Centro, San Salvador de Jujuy.