Jujuy registró 2.939 estafas virtuales en 2025: la segunda tasa más alta del país

El informe Nacional de Estadísticas Criminales 2025, elaborado a partir del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), reveló que en Jujuy se registraron 2.939 hechos de estafas y defraudaciones asistidas virtualmente durante el año pasado.

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Aunque la cantidad de hechos bajó respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 3.022, la provincia continúa mostrando una de las tasas más elevadas del país.

En 2025, Jujuy registró una tasa de 367 hechos cada 100.000 habitantes. Esto representa una disminución del 3% respecto de 2024, cuando la tasa había sido de 378,4.

La tasa jujeña quedó segunda entre las 24 jurisdicciones del país, solamente detrás de Tierra del Fuego, que alcanzó 475,8 hechos cada 100.000 habitantes.

El promedio nacional fue considerablemente menor: 108,1 hechos cada 100.000 habitantes. A nivel país se contabilizaron 50.155 hechos durante 2025, un 2,3% más que en 2024.

Datos de estafas virtuales en Jujuy.

La comparación con Salta y Tucumán

Los números también muestran una diferencia importante dentro del NOA.

Tucumán registró 4.937 hechos durante 2025, por encima de Jujuy en cantidad absoluta, pero su tasa fue de 278,4 casos cada 100.000 habitantes. Salta, en tanto, contabilizó 2.428 hechos y tuvo una tasa de 163,3 cada 100.000 habitantes.

De esta manera, Jujuy tuvo más hechos que Salta y, además, una tasa considerablemente superior. Frente a Tucumán, la provincia tuvo menos registros absolutos, pero una mayor incidencia en relación con su población.

¿Qué pasó en otras provincias?

Entre los datos más destacados del informe aparecen:

Tierra del Fuego: 866 hechos y la tasa más alta, con 475,8 cada 100.000 habitantes.

Jujuy: 2.939 hechos y una tasa de 367.

Catamarca: 1.411 hechos y una tasa de 321,4.

Tucumán: 4.937 hechos y una tasa de 278,4.

Ciudad de Buenos Aires: 8.390 hechos y una tasa de 272,4.

Neuquén: 1.844 hechos y una tasa de 262,4.

Salta: 2.428 hechos y una tasa de 163,3.

Buenos Aires: 9.594 hechos, pero una tasa de 55 cada 100.000 habitantes. Informe_SNIC_Nacional_2025 (4)

La comparación permite observar por qué la cantidad absoluta de denuncias no alcanza para medir el impacto del delito: Buenos Aires tuvo más de tres veces los hechos registrados en Jujuy, pero su tasa fue muy inferior.

Una problemática que creció a nivel nacional

A nivel nacional, los registros muestran una tendencia ascendente. En 2023 se habían contabilizado 34.801 hechos de estafas y defraudaciones asistidas virtualmente; en 2024 fueron 48.916 y en 2025 llegaron a 50.155.

Entre 2024 y 2025, el total nacional aumentó 2,5%, mientras que Jujuy tuvo una reducción del 3%.