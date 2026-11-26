El Black Friday 2026 se realizará este viernes 27 de noviembre en Argentina, con descuentos en tecnología, indumentaria, electrodomésticos y otros productos. Sin embargo, las promociones también pueden convertirse en una oportunidad para los estafadores que utilizan páginas falsas, mensajes de WhatsApp y ofertas engañosas para robar dinero o datos personales.

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Para los consumidores de Jujuy que planean aprovechar las rebajas, los especialistas recomiendan una regla fundamental: comparar precios, verificar quién vende y no dejarse llevar por la urgencia de una promoción.

Aunque algunas ofertas comienzan antes del viernes y se extienden durante el fin de semana, no todas representan un ahorro real.

Antes de comprar, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:

Comparar precios antes del descuento. Buscar el mismo producto en distintas tiendas y, si es posible, comprobar cuánto costaba días antes. Un cartel con 50% de descuento no garantiza que sea el mejor precio.

Calcular el precio final. Revisar cuánto cuesta el envío a Jujuy , los impuestos que correspondan y cualquier gasto adicional. Un producto más barato puede terminar siendo más caro si el envío es elevado.

Revisar las cuotas. Confirmar si realmente son sin interés y comparar el total financiado con el precio de contado.

Verificar las características del producto. Comprobar el modelo, capacidad, tamaño, garantía y condiciones de devolución para evitar comprar una versión diferente de la que se buscaba.

Preparar una lista y un presupuesto . Definir qué se necesita antes de comenzar a buscar ofertas ayuda a evitar compras impulsivas y gastos innecesarios.

Revisar los plazos de entrega. Especialmente si la compra es para Navidad o una fecha determinada, comprobar cuándo llegará el producto a Jujuy.

La recomendación principal es comparar el precio final que se pagará y no solamente el porcentaje de descuento anunciado.

Cómo evitar estafas durante el Black Friday

Las estafas más frecuentes durante las jornadas de descuentos comienzan con una promoción que parece demasiado buena para ser verdad. Los delincuentes pueden crear perfiles falsos en Instagram, Facebook o tiendas que imitan a comercios conocidos. También utilizan mensajes de WhatsApp con enlaces que llevan a páginas fraudulentas.

Para reducir los riesgos, los especialistas aconsejan:

Ingresar directamente al sitio oficial del comercio. Evitar comprar desde enlaces desconocidos recibidos por mensajes o redes sociales.

Revisar la dirección web. Confirmar que el nombre del dominio sea correcto. El candado de seguridad o la presencia de HTTPS no garantizan por sí solos que una tienda sea legítima.

Investigar al vendedor. Buscar datos de contacto, antecedentes, opiniones de compradores y políticas de devolución.

Desconfiar de precios exageradamente bajos. Si un celular o electrodoméstico cuesta mucho menos que en todas las demás tiendas, conviene verificar la publicación antes de pagar.

No realizar transferencias fuera de plataformas reconocidas. Una señal de alarma es que el vendedor insista en continuar la compra por WhatsApp y pagar a una cuenta particular.

No compartir contraseñas ni códigos de verificación. Ningún descuento requiere entregar claves de home banking, códigos recibidos por SMS o datos de acceso a billeteras virtuales.

Utilizar conexiones seguras. Evitar ingresar información bancaria desde redes Wi-Fi públicas.

Guardar capturas y comprobantes. Conservar la publicación original, el precio, las condiciones de la oferta, la factura y la fecha prometida de entrega.

También hay que desconfiar de mensajes que aseguran que quedan solamente unos minutos para comprar o que exigen realizar un pago inmediato para no perder una promoción.

Estas estrategias buscan que el consumidor actúe rápidamente, sin comprobar si el vendedor es auténtico.

Qué hacer si una compra sale mal

Si el producto no llega, el comercio no respeta el precio anunciado o existen problemas con la compra, el consumidor debe conservar los comprobantes y realizar primero el reclamo ante el vendedor.

En Argentina, las compras realizadas por internet cuentan, por regla general, con un plazo de 10 días corridos desde la recepción del producto para ejercer el derecho de arrepentimiento, con las excepciones previstas por la normativa.

Si la empresa no responde, se puede acudir a Defensa del Consumidor.

En caso de detectar una operación bancaria desconocida o sospechar que los datos de una tarjeta fueron robados, es importante comunicarse inmediatamente con el banco o la entidad emisora para bloquear el medio de pago y desconocer los consumos que correspondan.

El Black Friday puede ser una oportunidad para ahorrar, pero la mejor decisión no siempre es comprar rápido. Verificar el comercio, comparar valores y conocer las condiciones de la oferta son las herramientas más importantes para evitar perder dinero.