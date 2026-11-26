Empieza el Black Friday 2026: descuentos de hasta 65% y 18 cuotas sin interés para anticipar las compras de fin de año.

Con la Navidad a pocas semanas y el período de vacaciones cada vez más próximo, se acerca una nueva edición del Black Friday . Las ofertas incluyen una amplia variedad de rubros, entre ellos productos tecnológicos , artículos para el hogar, alimentos, obsequios y propuestas turísticas . Además, los consumidores pueden acceder a planes de pago que llegan hasta las 18 cuotas sin interés.

No obstante, un análisis de los valores publicados en Mercado Libre reveló que el 39% de los productos examinados registraba un precio superior al que tenía habitualmente antes del Black Friday .

La edición 2026 del Black Friday desembarca en el mercado argentino con numerosas oportunidades para adquirir productos y adelantar los gastos de las próximas fiestas . Si bien la fecha principal está prevista para el viernes 27 de noviembre , varias compañías pusieron en marcha sus campañas comerciales desde los primeros días de la semana, mientras que algunas extenderán las rebajas hasta comienzos de diciembre .

Entre las opciones disponibles se destacan las bonificaciones que alcanzan el 65% y los planes de pago en hasta 18 mensualidades sin intereses, con propuestas para diferentes sectores.

La cercanía de las celebraciones de fin de año y del receso estival convierte a esta edición en una oportunidad para quienes buscan adquirir dispositivos electrónicos, artículos para el hogar, presentes o contratar viajes. Sin embargo, el panorama no se limita a las promociones: una investigación sobre los valores publicados en Mercado Libre advirtió que ciertos artículos habían registrado subas antes del inicio del Black Friday y posteriormente fueron ofrecidos con rebajas promocionadas.

Black Friday 2026: las principales ofertas y promociones

Los mayores beneficios en materia de financiación y descuentos se encuentran en los segmentos de electrónica y artículos para el hogar. En Mercado Libre, las promociones contemplan una reducción de precios de hasta el 45% y la posibilidad de pagar en 18 mensualidades sin recargo hasta este viernes.

También está disponible un beneficio de $25.000 para operaciones que superen los $140.000, aunque es necesario obtener el cupón con anticipación. El catálogo de ofertas se organiza según el día: el jueves tienen protagonismo los equipos de climatización y computación, mientras que el viernes se incorporan teléfonos celulares, tabletas y productos para la cocina.

En tanto, Casa del Audio comunicó que mantendrá vigentes hasta el lunes promociones con rebajas de hasta el 40% y la posibilidad de abonar en 12 pagos sin intereses. A esto se suma la devolución del 10% en operaciones realizadas por internet mediante MODO, con un tope de $30.000 para determinados rubros. Por otro lado, Electro World Group lanzó una campaña que contempla descuentos de hasta el 40% y financiación en 12 cuotas sin recargo.

También incluye bonificaciones extra para quienes paguen mediante transferencia bancaria o utilicen la tarjeta en un único pago. Estas condiciones podrán aprovecharse hasta el próximo 2 de diciembre.

Dentro de las propuestas disponibles también figura Cetrogar, que brinda la opción de pagar en hasta 12 mensualidades sin recargo productos tecnológicos, electrodomésticos y motocicletas. Además, permite extender el financiamiento a 24 pagos de monto fijo a través de su línea Cetro Crédito.

Por otro lado, EZVIZ cuenta con ofertas especiales para adquirir dispositivos de videovigilancia y cerraduras digitales, mientras que los usuarios de ICBC tienen la posibilidad de aprovechar rebajas y planes de pago mediante la plataforma ICBC Mall.

Otra posibilidad es adquirir mercadería de comercios de Estados Unidos a través de Grabr, un servicio que vincula a personas interesadas en comprar en el extranjero con viajeros que se encargan de ingresar esos pedidos al país. Dentro de las promociones difundidas se encuentran auriculares con precios reducidos hasta un 57% y recipientes térmicos con bonificaciones del 51%. Cabe tener en cuenta que, en estas operaciones, el importe final también contempla el cargo correspondiente al envío.

Descuentos en alimentos, regalos y productos para las fiestas

El catálogo de beneficios no se limita a la tecnología y los electrodomésticos, sino que también incluye mercadería de uso habitual y alternativas para obsequiar durante las celebraciones de fin de año. A través de PedidosYa, desde este viernes y hasta el domingo se podrán conseguir rebajas de hasta el 60% en bebidas espumantes, chocolates, dulce de leche, protectores solares, artículos de cuidado personal y comida para animales domésticos.

La campaña también contempla promociones de dos unidades al precio de una en sidras, descuentos del 40% en una selección de vinos y espumantes y ofertas de tres productos por el valor de uno en ciertos chocolates.

En cuanto a los complementos y las opciones para regalar, Isadora implementará una serie de rebajas rotativas que se renovarán cada día desde el viernes hasta el lunes. Los beneficios estarán disponibles únicamente mediante su plataforma de venta por internet e incluirán artículos de belleza, accesorios, carteras y productos relacionados con la Navidad.

Para quienes busquen sorprender con actividades y momentos especiales, Bigbox contará con descuentos de hasta el 50% en alternativas que abarcan salidas para comer, tratamientos de relajación, alojamiento y distintas opciones de entretenimiento, disponibles durante el fin de semana.

Por su parte, Boss Recovery aplicará bonificaciones de hasta el 60% en productos destinados al bienestar y la higiene personal, con la posibilidad de abonarlos en 12 pagos sin intereses. A su vez, Buscalibre tendrá una campaña con precios rebajados hasta un 55% en su catálogo de libros y permitirá financiar las compras en tres cuotas sin recargo mediante Mercado Pago.

Viajes y vacaciones: rebajas en hoteles, paquetes y excursiones

La actividad turística también se suma a la campaña comercial, en un contexto marcado por la cercanía del receso estival. Las propuestas apuntan tanto a las personas que aún tienen pendiente definir dónde pasarán sus vacaciones como a quienes planean realizar algún viaje corto durante los próximos meses.

Dentro de las opciones anunciadas, Booking contempla bonificaciones del 40% en hospedajes, del 25% en vehículos de alquiler, del 20% en entradas a sitios de interés y del 15% en servicios de transporte hacia aeropuertos. Los usuarios tendrán tiempo hasta el 2 de diciembre para concretar sus operaciones, que podrán corresponder a viajes programados hasta los últimos días de 2027.

En el caso de Despegar, los beneficios estarán vigentes hasta el 29 de noviembre e incluirán planes de pago de hasta 15 mensualidades sin recargo para destinos dentro del país y de seis cuotas para propuestas en el exterior. Otra de las alternativas disponibles será abonar en moneda estadounidense utilizando directamente una tarjeta de crédito.

A su vez, Almundo presentó una serie de rebajas que alcanzan el 65% en establecimientos hoteleros de cadenas internacionales, el 48% en hospedajes y paquetes turísticos nacionales y el 50% en viajes en crucero. En cuanto a las opciones de financiación, se podrá pagar en hasta 12 cuotas sin interés para vacaciones dentro de la Argentina, mientras que algunos usuarios de entidades bancarias tendrán acceso a planes de hasta 18 pagos.

El listado de beneficios turísticos incluye además a Plataforma10, que dispone de bonificaciones de hasta el 25% y distintas alternativas para financiar los pagos. También participa Meliá Hotels International, con tarifas reducidas hasta un 50% en determinados establecimientos de su cadena ubicados en diferentes puntos del mundo. Por último, Hielo & Aventura ofrece una rebaja del 40% para quienes contraten la excursión Safari Azul.

Black Friday: un relevamiento detectó aumentos previos en algunos precios

A pesar de la cantidad de ofertas disponibles, un monitoreo efectuado por la plataforma Cero Verso sobre 340 artículos comercializados en Mercado Libre detectó variaciones en sus cotizaciones respecto de los importes que solían tener antes del Black Friday.

El informe, cuya última actualización se realizó el 26 de noviembre, tomó como referencia los precios vigentes en ese momento y los contrastó con el valor mediano que había registrado cada producto durante el período comprendido entre el 14 de octubre y el 13 de noviembre.

El relevamiento mostró que 133 artículos, que representan el 39% del total evaluado, presentaban aumentos de al menos un 3% respecto de sus precios habituales. Por el contrario, 82 productos (el 24% de la selección) registraban una disminución de esa misma magnitud o superior. En tanto, los otros 125 mantenían cotizaciones similares a las de referencia, ya que sus modificaciones no superaban el 3%, independientemente de que fueran incrementos o reducciones.

Un aspecto destacado del informe fue que 51 artículos que habían registrado subas en sus precios igualmente aparecían publicados con rebajas anunciadas del 10% o superiores. Si bien este resultado no implica que todas las ofertas carezcan de validez, pone de manifiesto la necesidad de revisar la evolución de los importes antes de concretar una compra.

Para determinar si existe un ahorro real, conviene contrastar el precio vigente con los valores previos al Black Friday, en lugar de guiarse únicamente por el monto original que figura tachado en cada publicación.

Cuáles son los productos que más aumentaron y cuáles bajaron

Dentro del grupo de productos que experimentaron los mayores aumentos se encuentra el Samsung Galaxy A26 5G. Este dispositivo tenía un costo de referencia de $425.286, pero su cotización llegó a $926.000, lo que representa una variación positiva del 118%. Otros casos relevantes fueron una barra de audio de LG y un taladro inalámbrico de Bosch, ambos con incrementos del 80%, además de un altavoz JBL PartyBox, que registró una suba del 72%.

El relevamiento también detectó fuertes modificaciones en el precio de una freidora de aire Dinax, que se encareció un 71%; una cámara de Xiaomi, cuyo valor trepó un 59% a pesar de estar promocionada con una rebaja del 27%; y una fragancia de Versace, que presentó un aumento del 56% pese a exhibir un descuento anunciado del 35%.

De todos modos, el análisis también permitió encontrar artículos cuyos valores habían disminuido en comparación con las semanas previas al evento.

Entre los casos más destacados figuran una fragancia de Jean Paul Gaultier, que presentó una rebaja del 26%; un cargador de la marca Anker, con un precio 25% menor; una silla diseñada para uso ergonómico y un teclado Logitech, ambos con una caída del 23%. A su vez, otros productos, como un monitor Viewsonic y un colchón Cannon, mostraron bajas que rondaron el 20%.

Qué conviene tener en cuenta antes de comprar

El análisis evidenció que la evolución de los precios no fue uniforme en todos los sectores. En rubros como artículos de cocina, fragancias, refrigeración, equipos de sonido, herramientas, televisores y elementos de limpieza se observaron tanto incrementos como disminuciones, por lo que cada producto presentó un comportamiento particular y no se puede establecer una tendencia general.

Por otra parte, durante la semana del 23 de noviembre aumentó el interés de los consumidores argentinos por una serie de artículos. Entre los que registraron un mayor crecimiento en las búsquedas se destacaron los relojes digitales inteligentes, los protectores solares, los perfumes, la consola PlayStation 5, los televisores de 43 y 50 pulgadas, los dispositivos de audio personales, los altavoces, las máquinas para lavar ropa, las heladeras y las computadoras portátiles.

Para elaborar el informe, Cero Verso llevó adelante un control cotidiano de las cotizaciones de cada producto y estableció como parámetro el valor mediano registrado durante el lapso comprendido entre el 14 de octubre y el 13 de noviembre. Desde la plataforma precisaron que dejaron afuera los importes originales que aparecen tachados en los anuncios, debido a que son fijados por los propios comerciantes.

Ante este escenario, antes de concretar una compra es recomendable consultar la evolución del precio en las semanas previas, evaluar distintas opciones y verificar aspectos como los planes de pago disponibles, los tiempos de envío y las políticas de devolución o cambio.

Que una publicación anuncie una rebaja importante no significa necesariamente que exista un beneficio económico real: para saber si conviene, hay que determinar cuánto cuesta el artículo en comparación con su cotización anterior al Black Friday.

La campaña comercial representa una alternativa para adquirir con anticipación los regalos y otros artículos necesarios para las celebraciones de fin de año, además de distribuir los gastos con tiempo. Sin embargo, los resultados del análisis reflejan que, junto con descuentos reales, también hay mercaderías cuyos precios se incrementaron antes de la llegada del Black Friday.

Por este motivo, consultar los valores previos puede ser determinante para identificar una verdadera oportunidad de ahorro y evitar desembolsar más dinero del esperado.