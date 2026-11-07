Alquileres en Jujuy: creció la oferta de propiedades y bajaron los precios en algunos sectores

El mercado inmobiliario de Jujuy atraviesa un período de mayor movimiento, con una oferta creciente de propiedades destinadas tanto a viviendas como a locales comerciales. Así lo aseguró A lejandro Bustamante, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy, quien analizó la situación de los alquileres .

“Todo lo que tiene que ver con el panorama, no solo con destino vivienda, sino también con destino comercial, viene manejándose con un dinamismo bastante bueno . No hay mayores inconvenientes, hay una buena oferta de viviendas y de locaciones”, explicó Bustamante en Canal 4.

El referente inmobiliario destacó que el incremento de propiedades disponibles permitió ampliar las posibilidades de elección de quienes buscan alquilar y generó modificaciones en los valores de determinados sectores. “ A veces podemos hablar incluso de bajas de precios en algunos sectores porque, al haber más oferta, el que necesita alquilar tiene más opciones y entonces puede elegir no solo por precio, sino también por comodidades y por zonas”, sostuvo.

En ese sentido, Bustamante consideró positivo el escenario que se generó luego de los cambios en la normativa nacional de alquileres. “La verdad que ha sido toda una bendición que se haya derogado la Ley de Alquileres que teníamos vigente antes”, afirmó.

Sobre los inmuebles comerciales, explicó que la actividad mantiene movimiento en diferentes puntos de San Salvador de Jujuy. “Lo que es destino comercial siempre tiene muy buen dinamismo en todo el casco céntrico y la zona más comercial de la ciudad, y también en otros sectores comerciales que están un poco más alejados del centro. Los contratos se vienen renovando de acuerdo a los plazos que tienen establecidos todos los meses, de modo que no presenta mayores inconvenientes”, señaló.

La caída del consumo afecta a los comercios de Jujuy

Aunque el mercado de alquileres muestra un panorama favorable según su evaluación, Bustamante advirtió que la situación económica del comercio jujeño continúa siendo compleja, especialmente por la disminución del consumo y la pérdida del poder adquisitivo. “El sector comercial de Jujuy viene bastante golpeado porque tiene que ver con una sustancial baja del consumo. Hay sectores que están mejor y hay sectores que realmente están aguantando, trabajando al borde de la rentabilidad y con rentabilidad negativa”, manifestó.

Además, señaló que los resultados del último trimestre todavía reflejan las dificultades que enfrentan los comerciantes. “Nosotros hicimos un balance de este último trimestre y vemos que las condiciones negativas se siguen dando. Estamos viendo qué estrategias podemos implementar para salir adelante, porque tampoco nos podemos quedar en el diagnóstico ni en la queja”, expresó.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria vinculó esta situación con los cambios en el comportamiento de los consumidores y con un escenario de mayor competencia. “El poder adquisitivo de la gente ha decaído mucho, la competencia ha aumentado sustancialmente y los hábitos de consumo también han cambiado. Tenemos que adaptarnos a esta nueva situación y ver qué estrategias implementamos para salir adelante”, remarcó.

Mercado de alquileres en Jujuy: cómo está la situación ante la baja oferta

Respecto de las expectativas para los próximos meses, sostuvo que las fechas comerciales especiales representan una oportunidad para mejorar las ventas. “La situación sigue siendo muy compleja, más allá de que hemos tenido estos últimos meses algún leve repunte, pero tiene que ver con el Día de la Madre, que es un día muy importante para el comercio, tan importante como Navidad”, indicó.

“Ahora estamos con la expectativa de fin de año de tener muy buenas ventas para poder ver si podemos cerrar el año no tan en una posición negativa, ni siquiera rentable, pero sí equilibrada”, agregó.

Locales que cierran y nuevos negocios que abren

La situación del comercio también tiene consecuencias sobre el mercado inmobiliario, particularmente en la ocupación de locales. “En el sector inmobiliario repercute en tanto y en cuanto hemos visto que se desocuparon muchos locales, muchos locales han cerrado. Pero, como yo siempre digo, el comerciante siempre es optimista por naturaleza y hemos visto que han abierto otros comercios”, comentó.

Bustamante identificó cuáles son los rubros que registraron mayor movimiento en cuanto a nuevas aperturas. “Lo que vemos que más abunda y donde más hubo aperturas es en los comercios que denominamos de los chinos y en la venta de ropa americana. Después, comercios dirigidos a otro público, no hemos visto grandes aperturas”, explicó.

Pese a este panorama, destacó la importancia de que continúen apareciendo emprendimientos comerciales. “Siempre es auspicioso que haya nuevos espacios, nuevos comercios y que haya gente que todavía invierta”, afirmó.

La competencia con el comercio informal y las plataformas digitales

Otro de los puntos que abordó Bustamante fue la dificultad que enfrentan los negocios formales para competir con vendedores informales y plataformas de comercio electrónico. “Siempre nos planteamos qué estrategia buscar para salir de esto y poder competir y tener rentabilidad, pero se nos complica porque todas las obligaciones y contribuciones que tiene que hacer el comercio formal a veces nos impiden competir con el comercio informal y con las plataformas electrónicas internacionales que nos bombardean todos los días”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó la diferencia de costos que existe entre quienes cumplen con las obligaciones impositivas y quienes desarrollan actividades comerciales fuera de la formalidad. “Nosotros, en un comercio formal, aparte de pagar alquiler, tenemos empleo registrado, pagamos IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y contribuciones patronales. Es un cúmulo de obligaciones impositivas que nos asfixian”, expresó.

El dirigente planteó que esa diferencia se refleja directamente en los precios que pueden ofrecer los comerciantes. “Cuando vos tenés que competir con alguien que no paga nada, el que no paga nada tiene un 60% menos de costo que el que yo tengo. Entonces, a veces es muy injusto cuando dicen que los comercios formales, o como les dicen acá, los del centro, son muy caros. ¿Cómo podemos competir con alguien que paga un 60% menos que nosotros? ¿Cómo podemos tener el mismo precio? Es imposible”, cuestionó.

Por último, Bustamante defendió el aporte que realizan los negocios registrados a través del pago de impuestos y contribuciones. “Lo que nosotros pagamos como contribuciones, como impuestos y como tasas vuelve en seguridad, vuelve en educación, vuelve en salud. Lo que vos abonás en un comercio informal no vuelve nada para la comunidad”, sostuvo.

“Es injusto cuando se nos critica al comercio formal y no se entiende cuál es la realidad que nosotros atravesamos. Cuando decimos que buscamos estrategias, se nos hace muy complicado porque es competir con alguien que no está en igualdad de condiciones que vos”, concluyó.