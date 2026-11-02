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2 de noviembre de 2026 - 10:20
País.

Noviembre llega con aumentos en alquileres, servicios y prepagas

El mes de noviembre comienza con una nueva ronda de aumentos en los gastos fijos de los hogares argentinos.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
plata dinero billetes

Noviembre comienza con nuevos aumentos que impactarán en el presupuesto de las familias argentinas. Entre los rubros que registrarán actualizaciones se encuentran los alquileres, las prepagas, los colegios privados, la electricidad, el gas, el agua, la telefonía, el transporte público y los peajes.

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Los incrementos llegan después de que la inflación de septiembre se ubicara en el 1,9%. En varios sectores, los porcentajes de actualización superarán ese registro, aunque el impacto dependerá de la provincia, el servicio contratado y las condiciones particulares de cada usuario.

Cuánto aumentan las prepagas en noviembre

Las empresas de medicina prepaga anunciaron nuevos valores para sus cuotas, con incrementos que oscilarán entre el 1,7% y el 2,95%. Las actualizaciones no serán iguales para todos los afiliados, ya que dependerán de la empresa, el tipo de cobertura y la región. En algunos casos, los ajustes también se aplicarán a los copagos.

Los aumentos informados por las compañías son los siguientes:

  • Medicus: 2,95%.

  • Sancor Salud: hasta 2,88%.

  • Omint: hasta 2,75%.

  • Swiss Medical: 2,3%.

  • Hospital Italiano: 2,3%.

  • Galeno: 2,2%.

  • OSDE: entre 1,7% y 2,2%.

En términos generales, el promedio de incremento en el sector se encuentra entre el 2,2% y el 2,3%. Desde las empresas relacionan estas modificaciones con el aumento de los costos de funcionamiento, entre ellos los insumos médicos, los honorarios de los profesionales, los alquileres y los servicios que contratan.

Alquileres: qué aumentos tendrán los contratos en noviembre

Los inquilinos que tengan una actualización prevista para noviembre deberán afrontar distintos porcentajes de aumento, según el índice utilizado y la frecuencia de ajuste establecida en sus contratos. En los acuerdos que se actualizan mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los incrementos serán los siguientes:

  • Contratos con ajuste trimestral: 5,81%, correspondiente a la inflación acumulada entre julio y septiembre.

  • Contratos con ajuste cuatrimestral: 7,82%.

  • Contratos con ajuste semestral: 12,95%.

Por otra parte, los contratos que todavía se encuentran bajo la anterior Ley de Alquileres y utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL) registrarán una actualización anual del 37,11%.

En cambio, los contratos firmados después de la derogación de esa normativa pueden establecer libremente el índice, la fórmula y los períodos de actualización. Por este motivo, no existe un porcentaje de aumento general para todos los alquileres del país, sino que cada inquilino deberá considerar las condiciones de su contrato.

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Otros servicios que tendrán aumentos en noviembre

Además de las prepagas, los alquileres y el transporte, noviembre traerá modificaciones en las facturas de electricidad y gas, los peajes, los colegios privados, el agua y la telefonía.

El alcance de estas actualizaciones será diferente según la jurisdicción y las características de cada servicio.

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