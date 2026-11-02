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2 de noviembre de 2026 - 11:11
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Comenzó el CyberMonday 2026 en Argentina: qué descuentos hay y cómo aprovecharlos

El CyberMonday comenzó este lunes 2 de noviembre con cerca de 15.000 ofertas. Conocé los horarios de descuentos especiales y cómo comprar al mejor precio

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Durante las tres jornadas, los consumidores podrán acceder a cerca de 15.000 MegaOfertas, promociones bancarias, cuotas sin interés y beneficios de envío gratuito. Además, habrá horarios específicos con descuentos adicionales y herramientas para comparar precios antes de concretar una compra.

CyberMonday 2026: dónde encontrar las ofertas

Las promociones están disponibles desde las 00:00 de este lunes en el sitio oficial cybermonday.com.ar, donde los usuarios pueden consultar las empresas participantes, buscar productos y acceder a las tiendas adheridas.

Las ofertas abarcan diferentes rubros, entre ellos tecnología, electrodomésticos, indumentaria, calzado, viajes, muebles, artículos para el hogar, deportes, salud, belleza, supermercados y servicios.

Una de las características de esta edición es la participación de pequeñas y medianas empresas, que representan el 47% de las firmas adheridas. De esta manera, el evento reúne tanto a grandes marcas como a comercios de menor tamaño.

A qué hora estarán disponibles los descuentos especiales

Además de las promociones generales, el CyberMonday tendrá franjas horarias con ofertas que estarán disponibles por tiempo limitado y, en algunos casos, hasta agotar el stock.

12:00 a 13:00

MegaOfertas Bomba

Descuentos especiales durante una hora, los tres días del evento.

20:00 a 22:00

Noche Bomba

Promociones seleccionadas durante las noches del lunes, martes y miércoles.

22:00 a 23:59

Megaboom — miércoles 4

Última franja de descuentos especiales antes del cierre del CyberMonday.

Horarios informados para CyberMonday 2026. revista.dnatech.net.ar+1

Qué tener en cuenta para aprovechar las cuotas y el envío gratis

Uno de los principales aspectos a considerar durante el CyberMonday es el precio final de cada producto. Aunque algunas ofertas anuncien descuentos importantes, los costos de envío y las condiciones de financiación pueden modificar el monto que finalmente paga el consumidor.

Antes de realizar una compra, se recomienda comparar el mismo artículo en diferentes comercios, consultar su precio anterior y verificar si existen promociones adicionales con tarjetas bancarias o billeteras virtuales.

También es importante revisar las cuotas sin interés, los plazos de entrega y las condiciones de cambio o devolución. En determinados productos, un beneficio de envío gratuito puede representar un ahorro adicional frente a otras alternativas con mayores porcentajes de descuento.

Cuáles son los descuentos que se esperan este año

Las estimaciones para el CyberMonday 2026 anticipan rebajas que podrían ubicarse entre el 30% y el 50%, dependiendo de la categoría y de las promociones particulares de cada empresa.

Como antecedente, durante la edición 2025 se registró un descuento promedio del 31%, el más alto desde 2021. Además, aproximadamente la mitad de las compras se realizó con envío gratuito.

El evento del año pasado alcanzó una facturación de $639.000 millones, con 12,1 millones de productos vendidos y cerca de 7 millones de órdenes de compra. Más de 8 millones de usuarios ingresaron al sitio oficial durante las tres jornadas.

La inteligencia artificial también ayudará a encontrar descuentos

Otra de las novedades de esta edición es la incorporación de herramientas tecnológicas para facilitar la búsqueda de productos. La plataforma contará con Cybot, un asistente de inteligencia artificial que permitirá orientar a los usuarios en la elección de marcas y artículos.

También estarán disponibles filtros por precio, cuotas sin interés, colores, talles y descuentos por volumen, como promociones 2x1 o 3x2. A esto se sumará un buscador de beneficios bancarios y un listado de los productos más consultados.

De acuerdo con un estudio de Ipsos para Google, el 85% de los encuestados considera que las recomendaciones de inteligencia artificial pueden influir en la elección de una marca, tienda o producto. Asimismo, el 36% utiliza estas herramientas para encontrar una mejor relación entre precio y beneficio, mientras que el 33% las consulta para comprobar si una rebaja es real.

Recomendaciones para comprar de forma segura durante el CyberMonday

Antes de confirmar una operación, es fundamental verificar que la tienda sea confiable y consultar las condiciones de compra. También conviene ingresar a los comercios desde el sitio oficial del evento y evitar enlaces sospechosos recibidos por mensajes o redes sociales.

Los consumidores deben prestar atención a las especificaciones del producto, la garantía, las políticas de devolución y los tiempos de entrega. Además, es recomendable conservar el comprobante de pago y revisar que el precio informado coincida con el importe final.

El CyberMonday 2026 finalizará el miércoles 4 de noviembre a las 23:59, por lo que los usuarios tendrán tres jornadas para comparar alternativas y evaluar qué promociones ofrecen un ahorro real.

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