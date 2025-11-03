lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 11:16
Comercio.

CyberMonday: ¿Cuáles son los medios de pago autorizados para obtener descuentos?

La próxima edición promete ventajas únicas, descuentos especiales vinculados a entidades financieras y un sistema de supervisión más riguroso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuáles son los medios de pago habilitados para acceder a los descuentos.

Cuáles son los medios de pago habilitados para acceder a los descuentos.

El CyberMonday 2025 se posiciona como uno de los acontecimientos comerciales más relevantes de Argentina. En medio del contexto económico actual, este año se esperan mayores oportunidades para acceder a descuentos significativos en tecnología, ropa, turismo y productos para el hogar.

Miles de compradores aguardan estas jornadas especiales para aprovechar precios más bajos. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) ya proyecta un intenso flujo de operaciones y la activa participación de las principales empresas del país.

Como todos los años, el Cyber Monday es un evento que muchos argentinos aprovechan para definir sus próximas vacaciones.

Cuándo empieza el CyberMonday 2025

El Cyber Monday 2025 se desarrollará del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, ofreciendo tres días consecutivos de rebajas y ventajas bancarias en todo el territorio nacional. Durante este período, los consumidores podrán acceder a promociones certificadas directamente desde el sitio oficial del evento, un espacio seguro para realizar compras.

Esta edición incluirá secciones especiales como "MegaOfertas Bomba", con descuentos que se renuevan cada hora, y "Noche Bomba", que brindará ofertas adicionales entre las 20:00 y las 22:00.

cyber monday.jpg
Tips para hacer una compra segura en el Cyber Monday

Tips para hacer una compra segura en el Cyber Monday

Todas las categorías del nuevo CyberMonday

Más de 900 empresas ya confirmaron su participación, y los consumidores podrán explorar distintas secciones como: Electro y Tecnología; Viajes, Muebles, Hogar y Decoración; Ropa y Accesorios; Deportes y Fitness; Salud y Belleza; Bebés y Niños; Supermercados, Bodegas y Gastronomía; Motos y Autos; así como Servicios y Productos Varios.

La plataforma incluirá además la herramienta "Al Toque", que personaliza la experiencia de navegación según los intereses de cada usuario, mostrando precios y costos de envío de manera instantánea.

Cyber Monday

A su vez, se incorporó a Cybot, un asistente virtual que guía a los compradores en búsquedas seguras, mientras que la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA se encargará de auditar las promociones para garantizar total transparencia.

CyberMonday 2025: los medios de pago habilitados

Durante las jornadas del evento, los consumidores podrán abonar con tarjetas de crédito y débito, billeteras electrónicas, transferencias bancarias o aprovechar planes de financiación especiales.

A su vez, las entidades bancarias ofrecerán cuotas sin interés y promociones exclusivas para clientes de ciertos bancos. Algunos comercios también aplicarán reintegros inmediatos o descuentos adicionales al usar plataformas como Mercado Pago, MODO o BNA+.

La jornada de descuentos online se aproxima.
Cuándo es el Cyber Monday 2025 en Argentina.

Cuándo es el Cyber Monday 2025 en Argentina.

Cada comercio participante deberá detallar previamente los métodos de pago habilitados y las condiciones de envío antes de que el usuario confirme su compra.

Cómo comparar precios de antes y con descuento

Uno de los aspectos más relevantes del Cyber Monday es asegurarse de que los descuentos ofrecidos sean auténticos. Para esto, existen sitios especializados como Precialo o Historial.com.ar, que registran la variación de precios de un mismo artículo a lo largo del tiempo.

De esta manera, los compradores pueden determinar si la rebaja es verdadera o si el precio fue incrementado previamente para simular un descuento.

Conocé qué días será el Cyber Monday y cómo funcionará.

En el caso de productos de uso cotidiano, la plataforma oficial Precios Claros permite cotejar los precios entre distintos supermercados, facilitando la comparación y elección más conveniente.

