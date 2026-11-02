Masacre en Chaco: una mujer y cuatro niños asesinados

El hecho ocurrió en una vivienda precaria ubicada sobre la calle Islas Malvinas al 1200, en el barrio Matadero de Quitilipi de Chaco

Una mujer de 22 años y cuatro niños murieron este domingo 1 de noviembre en la localidad de Quitilipi, Chaco , en un hecho que comenzó siendo investigado como un incendio domiciliario y terminó convirtiéndose en una causa por homicidio múltiple . El principal sospechoso es un hombre de 25 años, pareja de la mujer y padre de uno de los menores fallecidos.

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El episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Islas Malvinas al 1200, en el barrio Matadero. El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, describió lo sucedido de una manera escalofriante.

"de los crímenes más atroces desde que somos provincia, en 1953". "de los crímenes más atroces desde que somos provincia, en 1953".

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, Ávalos habría estrangulado a su pareja, Rocío Aranda, y atacado con un arma blanca a tres niños de entre cuatro y cinco años . Posteriormente, habría p rovocado un incendio en la vivienda mientras sostenía en brazos a su bebé de seis meses.

Tras el inicio del fuego, el sospechoso intentó quitarse la vida, pero fue auxiliado por vecinos. Cuando llegó la Policía, lo encontraron inconsciente en el frente de la propiedad.

En el interior de la vivienda, Bomberos y efectivos policiales encontraron cuatro cuerpos. El bebé, que había sido retirado del lugar, fue trasladado al hospital junto a su abuela paterna, pero ingresó sin signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de cuatro; sus sobrinos Adriana Barrios, de cinco, y Bruno Barrios, de cuatro; y Bernardo Ávalos, de seis meses, hijo de la mujer y del principal sospechoso. Según informó el jefe policial, el bebé murió por inhalación de humo.

El sospechoso está detenido y esperan las autopsias

Durante las primeras pericias, los investigadores encontraron un cuchillo con manchas similares a sangre, sogas, un encendedor y otros elementos que fueron secuestrados para su análisis.

El fiscal subrogante Gustavo Valero, de la Fiscalía N.º 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, ordenó la aprehensión de Ávalos, quien permanece alojado en el Complejo Penitenciario II de esa ciudad.

Los cuerpos de las cinco víctimas fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de las autopsias, que permitirán establecer las causas de muerte y aportar precisiones sobre lo ocurrido.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque y reconstruir la secuencia de los hechos que terminaron con la vida de una mujer y cuatro menores de edad.