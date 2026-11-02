Las crecidas de los ríos vinculadas al fenómeno de El Niño comenzaron a generar complicaciones en el Litoral argentino. Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), 147.500 animales fueron trasladados desde agosto para evitar que queden atrapados en zonas inundadas.
Los operativos se realizaron en Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y las islas de Buenos Aires, donde los productores debieron retirar ganado bovino y bubalino ante el avance del agua.
Más de 7.400 traslados por las crecidas
El Niño provoca crecidas en el Litoral: evacuaron casi 150 mil animales por las inundaciones
De acuerdo con el informe oficial, la cantidad de animales evacuados aumentó un 102% en comparación con el mismo período de 2025.
En total, se realizaron 7.448 traslados, una cifra que podría seguir creciendo si continúan las crecidas durante las próximas semanas.
El Senasa también facilitó los trámites para movilizar animales y permitir que los productores puedan trasladarlos rápidamente hacia campos más seguros.
Qué recomiendan ante el avance del agua
El Niño provoca crecidas en el Litoral: evacuaron casi 150 mil animales por las inundaciones
El organismo aconsejó comenzar las evacuaciones entre 24 y 48 horas antes de la llegada del agua, identificar terrenos elevados y garantizar alimento y agua potable para los animales.
También advirtió sobre los riesgos sanitarios después de las inundaciones, especialmente por enfermedades vinculadas a la humedad y al aumento de garrapatas.
Otro peligro es la presencia de plantas tóxicas en los campos de destino, ya que los animales trasladados pueden consumir especies que no conocen.
Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación hídrica y no descartan nuevos traslados si el nivel de los ríos continúa aumentando.
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