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27 de octubre de 2026 - 09:00
Fenómenos.

El Niño en Jujuy: sequía en la Puna y preocupación por posibles lluvias intensas en los Valles

Productores puneños buscan alimento y agua para sus animales. El sector tabacalero sigue el pronóstico y toma medidas preventivas.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Puna - Valles - El Niño Foto generada con IA
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En una cobertura sobre la preocupación por el fenómeno de El Niño en Jujuy, productores de la Puna contaron cómo afrontan la escasez de agua. Por su parte, el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, advirtió que, si las lluvias persistentes continúan, las plantas de tabaco pueden tener dificultades para recuperarse.

Sequía y falta de pasturas en la Puna

Desde Abra Pampa, el periodista Elbio Llampa describió un escenario de campos secos y escasez de pasturas. Según explicó, los productores buscan alimento para vacas, llamas, ovejas y cabras, mientras esperan la llegada de las lluvias.

Uno de ellos es Belén Alejo, productora de Barrancas, quien contó que debió trasladar a sus animales y arrendar un potrero cerca de Abra Pampa para intentar alimentarlos. “En mi caso, está muy complicado en la zona porque no llovió y no hay mucho pasto. Tuve que lidiar con el tema de los animales y traerlos para acá, arrendar acá un potrero”, relató.

Alejo señaló que la falta de pasturas también lo obliga a comprar suplementos. “Ahora tenemos que comprar más suplementos para los animales, ya sea alfa o maíz o los otros derivados, para poder sobrevivir con los animales”, expresó. El periodista explicó que algunos productores de Potrero de la Puna esquilaron a sus animales para que, al caminar, gasten menos calorías y necesiten menos alimento.

El acceso al agua y el pedido de emergencia

Walter Vilte, productor de Potrero de la Puna, afirmó que las lluvias fueron discontinuas y planteó la necesidad de contar con agua disponible durante el invierno y la primavera, hasta la siguiente temporada de lluvias. “Como productores, ya venimos trabajando desde hace rato armando los sistemas” para sostener el acceso al agua en las épocas en que las lluvias son escasas, explicó. Entre las alternativas mencionó los sistemas de bombeo.

Llampa señaló que los productores están preocupados por el costo de las medidas que toman para sostener sus animales y por la posibilidad de que la carne se venda a precios bajos si la situación continúa. También indicó que piden que se declare la emergencia hídrica en la zona.

El tabaco, atento a las lluvias

En el caso de la producción tabacalera, Pascuttini explicó que el sector observa con atención la continuidad de los días nublados y las lluvias. Según advirtió, si esas condiciones se prolongan, las plantas pueden tener dificultades para recuperarse y verse afectadas por enfermedades. “Estamos viendo todo este clima, con demasiados días nublados, con lluvia que es persistente, que esperamos que vaya atenuando”, expresó el presidente de la Cámara del Tabaco.

El dirigente mencionó que aparecieron manchas climáticas en algunas plantas, aunque sostuvo que podrían recuperarse si mejoran las condiciones. También aclaró que, hasta ahora, la campaña avanza bien.

Pascuttini indicó que la Cámara trabaja junto con la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, intendentes y productores para seguir la situación de los caudales y tomar previsiones. Además, contó que realizaron una jornada con la Facultad de Ciencias Agrarias para informar sobre los pronósticos y los cuidados necesarios. El objetivo, señaló, es estar preparados ante posibles situaciones de mucho volumen de agua en poco tiempo.

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