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24 de octubre de 2026 - 08:24
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El Niño y los alacranes: por qué las lluvias podrían favorecer su aparición en Jujuy

Las lluvias intensas y las altas temperaturas pueden favorecer el ingreso de alacranes a las viviendas. Qué recomiendan para evitar picaduras en Jujuy

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El Niño y los alacranes: por qué las lluvias podrían favorecer su aparición en Jujuy

El Niño y los alacranes: por qué las lluvias podrían favorecer su aparición en Jujuy

Las lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño podrían generar una consecuencia poco habitual: la aparición de alacranes en el interior de las viviendas. Especialistas advierten que las precipitaciones abundantes pueden inundar los refugios naturales de estos animales y obligarlos a desplazarse hacia lugares secos.

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La situación también resulta relevante para Jujuy, una provincia donde estos animales tienen presencia habitual y que durante 2025 registró un importante incremento en los casos de picaduras.

Por qué las lluvias pueden hacer que aparezcan alacranes en las casas

Los alacranes suelen refugiarse en espacios oscuros y protegidos, como rejillas de baños, lavaderos, canaletas, desagües y cámaras sépticas.

Sin embargo, cuando se producen precipitaciones abundantes, estos lugares pueden inundarse y dejar de ofrecer las condiciones habituales de refugio.

Federico Estella, titular de la Secretaría de Cambio Climático de Funes, explicó que el exceso de agua puede provocar que los alacranes se desplacen hacia sectores secos y terminen ingresando a las viviendas.

Además, las temperaturas elevadas favorecen su actividad, por lo que la combinación de calor y lluvias puede aumentar las posibilidades de encontrarlos dentro de las casas.

Esto no significa que las precipitaciones provoquen directamente un aumento de la población de alacranes, sino que pueden modificar sus desplazamientos y hacer más frecuentes los encuentros con las personas.

Qué ocurre en Jujuy con los alacranes

La presencia de alacranes es una problemática conocida en la provincia, especialmente durante los meses de mayor temperatura.

Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional correspondientes a 2025, Jujuy registró un incremento del 80% en las notificaciones de alacranismo en comparación con 2024.

Además, el Noroeste argentino concentró 4.950 de los 8.933 casos registrados en todo el país durante ese período, lo que representa más de la mitad de las notificaciones nacionales.

Tal como informó anteriormente TodoJujuy.com, Jujuy fue la provincia con el mayor incremento interanual, mientras que Tucumán y Córdoba se ubicaron entre las jurisdicciones con más casos registrados.

En la provincia, los especialistas han señalado que las zonas de los Valles y el Ramal presentan condiciones favorables para la presencia de alacranes, aunque también pueden encontrarse en otros sectores.

El antecedente cobra importancia ante la posibilidad de nuevas lluvias y temperaturas elevadas, aunque por el momento no hay datos que permitan atribuir el incremento registrado en Jujuy al fenómeno de El Niño.

Cómo evitar que los alacranes ingresen a las viviendas

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda adoptar medidas preventivas para reducir la presencia de estos animales, especialmente en viviendas con patios, jardines y desagües.

Entre los principales cuidados se encuentran:

  • Colocar rejillas de protección en baños, cocinas y lavaderos.

  • Instalar burletes en puertas y ventanas.

  • Sellar grietas en paredes, techos y pisos.

  • Mantener limpios los patios y jardines.

  • Evitar la acumulación de escombros, leña, ladrillos y hojas.

  • Sacudir la ropa, el calzado y las sábanas antes de utilizarlos.

  • No caminar descalzo, especialmente durante la noche.

También se recomienda controlar la presencia de cucarachas y otros insectos, ya que forman parte de la alimentación de los alacranes. Argentina+1

Qué hacer ante la picadura de un alacrán

Las picaduras pueden provocar diferentes síntomas según la especie, la cantidad de veneno inoculado y las características de la persona afectada.

El dolor intenso en la zona es una de las manifestaciones más frecuentes. También pueden aparecer enrojecimiento, hormigueo, sudoración, vómitos y, en los casos graves, alteraciones respiratorias o cardíacas.

Los niños son uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, por lo que la atención médica inmediata resulta fundamental.

Ante una picadura se recomienda lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo envuelto en un paño y acudir rápidamente al centro de salud más cercano.

No se deben realizar torniquetes, cortes ni intentar succionar el veneno. Si es posible fotografiar al ejemplar sin correr riesgos, la imagen puede ayudar a su identificación.

Con la llegada de los meses más cálidos, la prevención y el mantenimiento de los espacios domésticos son medidas fundamentales para disminuir las posibilidades de contacto con estos animales

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