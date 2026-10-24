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24 de octubre de 2026 - 08:24
Inflación.

Subieron algunas frutas y verduras en Jujuy: preocupa el impacto de El Niño

Ante la llegada del fenómeno de El Niño, comerciantes de Jujuy advierten que las condiciones climáticas podrían influir en los precios de frutas y verduras.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Precios de frutas y verduras en Jujuy.

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Comerciantes advirtieron que las condiciones climáticas serán determinantes para los valores de los próximos meses. En un recorrido realizado por Canal 4 en un mercado de San Salvador de Jujuy, una vendedora explicó que la frutilla, el zapallo coreanito, el morrón rojo y la papa se encuentran entre los productos que registraron incrementos, mientras que la banana y el tomate presentan precios más accesibles.

La frutilla y el zapallo coreanito registraron fuertes aumentos

Precios de frutas y verduras en Jujuy.

Precios de frutas y verduras en Jujuy.

Uno de los productos que más aumentó fue la frutilla, cuyo precio pasó de $2.500 a $4.000 el kilo, lo que representa una suba del 60%.

“Ahora la frutilla está a $4.000 el kilo. El jueves pasado se fue arriba y no se consigue”, explicó la comerciante.

Otro alimento que registró un incremento importante fue el zapallo coreanito, que anteriormente se conseguía a $1.500 el kilo y actualmente cuesta entre $3.000 y $4.000. “Últimamente estaban consumiendo mucho coreanito y está arriba. Algunos puestos directamente no lo están trayendo”, señaló.

En cuanto a la papa, indicó que la bolsa llegó a comercializarse entre $30.000 y $35.000, aunque advirtió que presenta variaciones constantes. “Es un sube y baja constante”, manifestó sobre los precios de este producto.

La banana bajó a la mitad y el tomate está más barato

Precios de frutas y verduras en Jujuy.

Precios de frutas y verduras en Jujuy.

No todos los alimentos registraron aumentos. La comerciante destacó que algunos productos comenzaron a bajar de precio debido a la temporada. “La banana bajó, está a $1.500 la docena. Antes estaba a $3.000”, explicó.

También mencionó que el tomate presenta valores más bajos porque se encuentra en temporada de producción. Entre las frutas disponibles, la pera se comercializa entre $2.500 y $3.000, mientras que el durazno de la zona comenzó a llegar a los puestos con un precio aproximado de $2.500.

El clima podría modificar los precios durante el verano

Uno de los principales factores que influye sobre el costo de las frutas y verduras es el clima, especialmente ante la llegada de la temporada de lluvias y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

“Todo es cuestión del clima. Sube de acuerdo al clima o baja de acuerdo al clima”, aseguró la vendedora. Además, explicó que durante el verano aumenta la demanda de frutas, lo que también puede influir sobre los precios.

La comerciante indicó que algunos productos, como el mango, la chirimoya y el cacao, llegan desde otras regiones y presentan valores elevados.

De esta manera, los comerciantes esperan que la disponibilidad de mercadería, las condiciones climáticas y la demanda determinen la evolución de los precios durante los últimos meses del año.

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