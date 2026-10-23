Con una bicicleta rodado 26, una guitarra y muchas ganas de conocer nuevos lugares , Leandro emprendió una aventura que tiene a Jujuy como uno de sus grandes objetivos . El joven, oriundo de Casilda, Santa Fe , recorre las rutas argentinas con un sueño especial: llegar hasta la Quebrada de Humahuaca y conocer uno de los paisajes más emblemáticos del norte del país.

Travesía. Es jubilado y unirá Entre Ríos con Jujuy en bicicleta por una causa especial

Su travesía comenzó y una de sus primeras paradas, llegó a la localidad cordobesa de Hernando, donde fue entrevistado por RH1. Desde allí, planeaba continuar hacia el Valle de Calamuchita antes de emprender el largo camino hacia el norte argentino.

Pero este no será un viaje cualquiera. Leandro asegura que se trata de su última gran aventura antes de establecerse definitivamente , construir su propia casa de barro y comenzar una nueva etapa de su vida.

Aunque todavía tiene cientos de kilómetros por recorrer, Leandro tiene claro cuál es uno de los destinos más esperados de su viaje: la provincia de Jujuy . Su objetivo es llegar hasta Humahuaca, recorrer la Quebrada y disfrutar de los paisajes del norte argentino . Después continuará hacia el sur siguiendo la zona cordillerana hasta llegar a Río Negro.

El sueño de Leandro: recorre Argentina en bicicleta y quiere llegar a Jujuy

El itinerario contempla varios meses de viaje y su intención es regresar entre marzo y abril de 2027. La elección de Jujuy forma parte de una travesía que, para él, representa mucho más que recorrer kilómetros. Es una oportunidad para descubrir nuevas culturas, conocer personas y conectarse con la naturaleza. “Esto de compartir con gente, conocer gente, historias nuevas, culturas nuevas. Es lo más lindo que me llevo”, expresó al hablar sobre lo que más disfruta de sus aventuras.

De Santa Fe a Jujuy: cómo comenzó su pasión por viajar en bicicleta

Leandro contó que viaja desde 2019, aunque durante sus primeros años lo hizo en colectivo o haciendo dedo. La idea de comenzar a recorrer largas distancias en bicicleta apareció a fines del año pasado, cuando se encontraba organizando su mudanza a La Paz, Entre Ríos.

En ese momento había regresado a Casilda para pasar las fiestas y necesitaba trasladar su bicicleta hasta su nuevo lugar de residencia. “Si me voy a vivir a Entre Ríos, tendría que llevarme la bici porque me va a servir para trabajar”, recordó que pensó.

Inicialmente evaluó enviarla como encomienda o transportarla en un colectivo, pero finalmente tomó una decisión que cambiaría su manera de viajar. “Dije, nah, me voy en bici”, relató. Y no eligió el trayecto más corto. “Ya que me voy en bici, no me voy directo. Y me fui a Uruguay”, contó entre risas.

Aquella primera experiencia lo llevó a descubrir una pasión que ahora quiere despedir con un recorrido mucho más ambicioso. “Yo viajo desde 2019, pero siempre viajé en colectivo o a dedo. Y a fines del año pasado descubrí esto que es hermoso”, aseguró.

El sueño de Leandro: recorre Argentina en bicicleta y quiere llegar a Jujuy

Una bicicleta rodado 26 y miles de kilómetros por delante

Una de las particularidades de esta historia es que Leandro no utiliza una bicicleta especialmente equipada para largas travesías. Viaja con una rodado 26 que fue adaptando y mejorando a medida que sumaba kilómetros. “Cuando la agarré para ir a Uruguay estaba al 20%, ahora está al 80, ponele”, comentó con humor. También recordó algunas dificultades que enfrentó durante sus primeras experiencias, como cuando llegó a Uruguay con problemas en los frenos.

“Imaginate llegar a Uruguay sin freno”, expresó.

A pesar de las dificultades mecánicas, el viajero continúa apostando por este medio de transporte, que le permite avanzar a su propio ritmo, detenerse en los pueblos y compartir experiencias con las personas que encuentra en el camino. “Este viaje es el último”: por qué quiere llegar hasta Jujuy antes de cambiar de vida

Leandro tiene un motivo especial para realizar esta extensa travesía. Según explicó, cuando termine su recorrido por Jujuy y el sur argentino, planea establecerse en La Paz, Entre Ríos, y comenzar una vida más tranquila. “Va a venir por lo menos una década de quietud”, aseguró.

Antes de eso, quiere disfrutar de una última experiencia sobre dos ruedas. “¿Y cómo me despido de esto? Que es algo que uno se encariña y es un viaje de ida”, reflexionó. Su proyecto para los próximos años incluye construir una casa de barro, tener una huerta y dedicarse a trabajar para concretar esos objetivos.

“Cuando llego, cuelgo la bicicleta, como quien dice, y a ponerse a laburar firme”, expresó. “Te conecta con vos”. Para Leandro, viajar en bicicleta no significa solamente conocer nuevos paisajes. También representa una oportunidad para reflexionar y valorar aspectos cotidianos de la vida.

“Te conecta con vos. Te ayuda mucho al autoconocimiento, a conectarte también con la naturaleza”, señaló. Incluso contó que, después de varias horas pedaleando, llega un momento en el que deja de mirar el paisaje para concentrarse en sus propios pensamientos. “Te cansás de mirar afuera y empezás a mirar adentro”, describió. Y agregó una reflexión que resume su experiencia: “¡Loco, gracias! Gracias, tengo dos piernas”.

Cómo seguir el viaje de Leandro hasta Jujuy

El cicloviajero comparte sus experiencias, recorridos y aventuras a través de sus redes sociales, donde también recibe el apoyo de quienes conocen su historia. Se lo puede encontrar como @pedaleandro.acordes en Instagram, TikTok y YouTube. Mientras tanto, Leandro continúa su camino con la ilusión de conocer Humahuaca y descubrir los paisajes de la Quebrada jujeña.

Su historia demuestra que no siempre se necesita una bicicleta sofisticada ni grandes recursos para emprender una aventura. A veces, alcanza con animarse a salir y tener un destino que motive a seguir pedaleando. Y para Leandro, ese destino soñado está en Jujuy.