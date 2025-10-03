viernes 03 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de octubre de 2025 - 21:44
Ruta 1.

Se hizo la bicicleteada inclusiva en Jujuy, una iniciativa para todos

Se hizo este viernes la llamada bicicleteada inclusiva, un espacio para compartir el deporte con todos de una manera especial.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se hizo la bicicleteadainclusiva, una iniciativa para todos

Se hizo la bicicleteada inclusiva, una iniciativa para todos

Con el apoyo de la Fundación Empujando Límites, se realizó en Jujuy la “Bicicleteada Inclusiva ”, una actividad que combina el deporte con el apoyo a aquellas personas con discapacidad. “Estamos muy comprometidas con lo que es el deporte”, dijo Jessica Gutiérrez.

Lee además
Bicicleteada en el Mes Municipal de la Capacidad y Superación
Inclusión.

Con una bicicleteada comenzó el Mes Municipal de la Capacidad y Superación
4 de enero día Mundial del Braille: Una herramienta clave para la inclusión
Efemérides.

4 de enero día Mundial del Braille: una herramienta clave para la inclusión

Desde la ex casilla de turismo hasta Palpalá por la Ruta 1, las bicicletas denominadas “tándem”, una de ellas fue donada por la fundación que busca promover y visibilizar la actividad, lograron compartir la actividad. “Yo lo que le diría es que se animen a conocer, a compartir tiempo”.

“Yo siempre le dije cuando veía, nunca anduve en bici y ahora que no veo, me voy a animar a hacer este recorrido tan largo, volver a reencontrarse con eso que nos gusta tanto y volver a recuperar los espacios”, dijo Jessica.

Invitó a quienes no tengan ninguna discapacidad acercarse para poder ser guía. “Se pueden contactar a mi número telefónico, 3884373981 para todas las personas con discapacidad que quieran probar la bici, vamos a estar ahí dispuestas. Y si querés ser guía, también te esperamos”.

Se hizo la bicicleteada inclusiva en Jujuy
Se hizo la bicicleteada inclusiva en Jujuy

Se hizo la bicicleteada inclusiva en Jujuy

Fernando también participó y afirmó que este tipo de actividades hace que las personas con discapacidad tengan un momento de recreación, y siempre acompañarlo con actividad física que es lo más saludable”, destacó.

Una bicicleteada para todos

El profesor Juan Maldonado detalló que la idea “nace hace unos años con un grupo de guías o de ciclistas de todo el país que se llama Atreverse, que empezamos a viajar por todo el país. Y esta fundación Empujando Límites notó la importancia de lo que veníamos haciendo y la experiencia de recorrer casi toda Argentina”.

Decidieron apoyarnos para ubicar personas como Jessy, que tienen compromiso, que quieren volcarse al deporte, que necesitaban una herramienta, y ahí la tienen. La idea es que más personas con discapacidad de Jujuy puedan acceder a estos vehículos”, recalcó.

Cómo son las bicicletas tándem

Daniela también fue parte de la nueva experiencia. “Al ser bicicletas dobles, da la posibilidad a la persona con discapacidad, ya sea visual, mental o de otro tipo, de poder vivenciar esto de volver a andar en bicicleta”.

“Aparte de la libertad, como aspecto social es muy importante para que las personas puedan recrearse a través de este tipo de actividades y socializar con otras personas”, y destacó que este fue el inicio “para ir difundiendo la actividad, ir convocando y cada vez que seamos más para poder disfrutar de las bicis y estas actividades al aire libre”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con una bicicleteada comenzó el Mes Municipal de la Capacidad y Superación

4 de enero día Mundial del Braille: una herramienta clave para la inclusión

"El deporte es inclusión y oportunidades reales para nuestras juventudes"

Aún no hay detenidos por el robo de $90 millones y sigue el misterio

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 3 de octubre

Lo que se lee ahora
juicio contra el enfermero: sostenemos que tiene una estructura psicotica video
Justicia.

Juicio contra el enfermero: "sostenemos que tiene una estructura psicótica"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Los beneficiarios del Programa Hogar.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel