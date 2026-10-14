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14 de octubre de 2026 - 07:02
Inflación.

¿Cuáles son los alimentos que más subieron en septiembre?

El informe del INDEC registró fuertes aumentos en verduras y otros alimentos durante septiembre, con diferencias entre las regiones relevadas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Los alimentos que más subieron.

Los alimentos que más subieron.

Este martes, el INDEC publicó su informe mensual sobre la inflación en Argentina, en ese marco, el organismo informó que los alimentos tuvieron comportamientos diferentes durante septiembre. En el NOA, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,4% durante el mes.

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Dentro de esta categoría, el mayor incremento correspondió a Verduras, tubérculos y legumbres, que subieron 4,4%. También aumentaron Azúcar, dulces, chocolate y golosinas, con 2,2%, y Pan y cereales, con 2%.

Los alimentos que más aumentaron

Entre los productos relevados, los mayores aumentos de septiembre fueron:

  • Tomate redondo: +34,1%
  • Cebolla: +24,6%
  • Batata: +12,5%
  • Zapallo anco: +12,4%
  • Jamón cocido: +5,5%
  • Limón: +5,4%
  • Salame: +4,9%
  • Salchichón: +4,5%
  • Leche en polvo entera: +4,2%
  • Champú: +3,2%
  • Leche fresca entera: +3,1%
  • Naranja: +3,1%

El tomate redondo fue, por amplia diferencia, el producto de esta selección que tuvo la mayor variación mensual, seguido por la cebolla.

Alimentos que más subieron.

Alimentos que más subieron.

Qué pasó con las verduras

El fuerte movimiento de las verduras también aparece en los datos regionales. En el Noroeste, el grupo de verduras, tubérculos y legumbres aumentó 4,4% en septiembre.

La cifra fue inferior a la registrada en GBA, donde el mismo grupo tuvo una suba del 12,5%, y en las regiones Pampeana y Cuyo, donde llegó al 8,8%.

En el acumulado de 2026, las verduras, tubérculos y legumbres registraron una variación del 83,2% en el Noroeste. Se trata de uno de los grupos de alimentos con mayor incremento acumulado dentro de la región.

Los alimentos que menos aumentaron

En septiembre, las carnes y derivados aumentaron 0,3% en el Noroeste, mientras que leche, productos lácteos y huevos registraron un incremento del 0,8%. Las frutas, por su parte, aumentaron 1%, mientras que aceites, grasas y manteca subieron 1,6%.

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