Karina Milei en el stand de Otito. Karina Milei en el stand de Otito. Otito en la feria de la industria alimentaria. Karina Milei en el stand de Otito.

Con una trayectoria que forma parte de la identidad productiva del norte argentino, Otito continúa fortaleciendo su presencia en el mercado nacional, apostando a la producción, la comercialización y la generación de nuevas oportunidades de crecimiento.

En el marco de su participación en una feria de la industria alimentaria realizada recientemente en Buenos Aires, la marca presentó su línea de productos y compartió un espacio de intercambio con referentes del sector empresarial y productivo de todo el país.

Otito en la feria de la industria alimentaria. Durante el encuentro, el stand de Otito recibió la visita de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación, quien tuvo la oportunidad de conocer los productos de la marca y compartir un momento con representantes de la empresa.

Una marca histórica que mira hacia el futuro Actualmente, Otito forma parte de Salvita y continúa desarrollando su actividad productiva y comercial, conservando la identidad que la convirtió en una marca reconocida por generaciones de consumidores.

Karina Milei en el stand de Otito. Con una propuesta que combina tradición, calidad y desarrollo comercial, la empresa apuesta a consolidar su posicionamiento y ampliar sus oportunidades de negocio en el mercado argentino. Su participación en espacios de relevancia nacional representa una oportunidad para visibilizar el potencial de la industria alimentaria del norte argentino y poner en valor la capacidad productiva de las empresas regionales. Otito reafirma así su vigencia y su compromiso con la producción nacional, proyectando una nueva etapa de crecimiento sin perder la esencia que distingue a la marca desde sus orígenes. CONTENIDO EXTERNO Karina Milei en el stand de Otito.

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