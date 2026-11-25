Cuatro meses en baja: volvió a caer el consumo en los supermercados.

Las compras en supermercados volvieron a caer en septiembre y profundizaron la tendencia negativa de los últimos meses, en medio de las dificultades que enfrentan las familias para sostener su capacidad de consumo.

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De acuerdo con los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados bajaron un 0,9% mensual en términos reales y desestacionalizados durante septiembre.

Además, mostraron una caída interanual del 3% , lo que llevó la contracción acumulada en los primeros nueve meses de 2026 al 2,9% .

En el segmento mayorista, las ventas también registraron una caída mensual: disminuyeron un 0,5% respecto del mes anterior . Pese a este retroceso, exhibieron un incremento del 1% frente a septiembre de 2025, en una comparación favorecida por la baja base del año pasado. En el acumulado de 2026, la actividad cayó un 2,5% .

Aunque algunos datos preliminares de octubre muestran señales positivas para el consumo masivo, la mejora aún no se trasladó a los principales canales de venta.

De esta manera, el comportamiento de la demanda interna sigue siendo una incógnita para los próximos meses y, especialmente, para 2027.

El consumo en supermercados mantuvo una tendencia negativa durante todo 2026, con retrocesos interanuales en cada uno de los meses del año.

Luego de una mejora transitoria entre abril y mayo, la actividad volvió a caer en junio y acumuló una baja cercana al 4% en el último cuatrimestre.

Los shoppings también reflejaron señales de debilidad en el consumo y cortaron en septiembre una racha de dos meses de crecimiento. Según los datos del relevamiento, las ventas bajaron un 0,8% respecto de agosto, aunque avanzaron un 0,3% en la comparación interanual.

Qué productos disminuyeron su consumo

El deterioro de las ventas alcanzó a distintos rubros de consumo habitual. En los primeros diez meses de 2026, las bebidas sin alcohol encabezaron las caídas, con un retroceso del 9,5%.

También disminuyeron las ventas de productos perecederos (-7,7%), bebidas alcohólicas (-4,9%) y artículos de desayuno y merienda (-4,4%).

En los comercios mayoristas, las bebidas sin alcohol encabezaron las pérdidas, con una caída del 20,8%. También se registraron retrocesos en las ventas de productos perecederos (-8,6%) y bebidas alcohólicas (-7%).

Entre los distintos sectores comerciales, electrónicos, electrodomésticos y computación encabezaron las bajas interanuales, con una contracción del 6,8%.

También se registró un retroceso del 1,9% en diversión y esparcimiento. En cambio, los rubros de indumentaria, calzado y marroquinería mostraron una evolución positiva, con un incremento nominal del 15,2%.

A su vez, el informe del INDEC evidenció variaciones en las modalidades de pago. Durante septiembre, las ventas abonadas con tarjetas de crédito aumentaron un 15,5% interanual en términos nominales, frente al 14,3% registrado por las operaciones con débito.

Por su parte, el uso de efectivo y de otros medios de pago tuvo un mayor crecimiento. Las operaciones con dinero físico aumentaron un 35,3%, mientras que las realizadas mediante instrumentos como billeteras virtuales y códigos QR avanzaron un 65,6% en términos nominales.