Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona , uno de los futbolistas más importantes de la historia argentina. El Diez falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras atravesaba una internación domiciliaria después de haber sido operado de un hematoma subdural.

El nuevo aniversario llega en medio del proceso judicial que investiga la atención médica que recibió durante sus últimos días. La sentencia del segundo juicio oral está prevista para el próximo 22 de diciembre, luego de que el primer debate fuera anulado en 2025.

Maradona murió en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, donde permanecía bajo internación domiciliaria.

El exfutbolista había sido intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural y recibió el alta médica el 11 de noviembre de 2020. Dos semanas después, falleció como consecuencia de un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca crónica agravada, junto con una miocardiopatía dilatada.

Las condiciones en las que recibió atención médica durante ese período quedaron bajo investigación judicial, con el objetivo de determinar las responsabilidades de los profesionales que participaron de su cuidado.

Cuándo se conocerá la sentencia por la muerte de Maradona

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro tiene previsto dar a conocer la sentencia el martes 22 de diciembre de 2026, a las 12 horas. Se trata del segundo juicio oral por la muerte del exfutbolista, después de que el primero fuera anulado durante 2025.

Durante los alegatos, la Fiscalía solicitó penas de entre cuatro y doce años de prisión para seis profesionales de la salud. El pedido más elevado fue para el neurocirujano Leopoldo Luque, para quien reclamó doce años de cárcel y diez años de inhabilitación profesional.

Los fiscales sostuvieron acusaciones por homicidio simple con dolo eventual contra los principales imputados, mientras que para otros integrantes del equipo médico solicitaron condenas por homicidio culposo.

Juicio por la muerte de Diego Maradona

Por otra parte, el médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto luego de que tanto la Fiscalía como las querellas desistieran de mantener la acusación en su contra. La enfermera Dahiana Gisela Madrid no forma parte de este debate judicial, debido a que solicitó ser juzgada mediante un jurado popular.

Así, a seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, la investigación sobre la atención médica que recibió durante sus últimos días continúa su recorrido judicial, con una nueva fecha clave prevista para diciembre.