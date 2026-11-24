Tucumán: llevaba cocaína debajo del colchón del camión y quedó detenido

Efectivos policiales de Tucumán secuestraron más de 25 kilogramos de cocaína durante un control fronterizo. La droga era transportada en un camión que ingresaba a la provincia desde Salta.

El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento Fronterizo Cabo Juan Carlos Vallejo, que inspeccionó el vehículo y descubrió el cargamento de estupefacientes.

Encontraron 23 panes de cocaína debajo de un colchón Si bien el camión circulaba sin carga, durante la inspección los efectivos encontraron 23 panes de cocaína ocultos debajo del colchón de la unidad. El cargamento tenía un peso superior a los 25 kilogramos y fue secuestrado junto con el camión, su acoplado y un teléfono celular.

Tucumán: llevaba cocaína debajo del colchón del camión y quedó detenido El conductor quedó detenido en Tucumán Como resultado del procedimiento, el conductor del vehículo, un hombre de 56 años, quedó detenido e incomunicado por disposición de la Justicia. El secuestro se concretó en el marco de los controles fronterizos correspondientes al Operativo Lapacho 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







