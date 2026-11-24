El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió este martes 24 de noviembre suspender el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que estaba previsto para el próximo 10 de diciembre. La decisión llegó después de los cuestionamientos del Gobierno nacional, las autoridades universitarias y una denuncia presentada ante la Justicia federal.

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La resolución fue adoptada durante una reunión virtual, en la que 15 consejeros votaron a favor de dejar sin efecto la autorización del reconocimiento y uno se manifestó en contra. De esta manera, quedó anulada la resolución 504/2026, mediante la cual la facultad había declarado de interés institucional la iniciativa.

El acto había sido aprobado por el Consejo Directivo el 27 de octubre y contemplaba la instalación de un cuadro-escultura dedicado a Santucho y a la conducción histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

La propuesta había sido impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra del docente Pablo Bonavena, de la carrera de Sociología.

La difusión del homenaje generó cuestionamientos dentro y fuera de la universidad. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó públicamente el reconocimiento y sostuvo que la institución no debía homenajear a personas que hubieran recurrido a la violencia contra el régimen democrático.

Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una carta formal al rector Ricardo Gelpi para exigir la suspensión del acto y solicitar sanciones contra quienes promovieron la convocatoria.

Sin embargo, debido a la autonomía universitaria, el Gobierno nacional no tiene facultades para aplicar directamente medidas disciplinarias dentro de la institución.

Polémica por el homenaje a Mario Santucho.

La denuncia judicial por el homenaje a Santucho

La controversia también llegó a la Justicia federal. El fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia para que se investigue la posible comisión de los delitos de apología del crimen y malversación de caudales públicos.

Además, solicitó una medida cautelar para impedir tanto la realización del homenaje como la instalación de la escultura. La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

La presentación judicial se produjo antes de que el Consejo Directivo resolviera dejar sin efecto el reconocimiento.

Qué decidió la Facultad de Ciencias Sociales

Además de suspender el homenaje, el Consejo Directivo acordó convocar a una jornada de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970.

La actividad contará con especialistas que representen distintas perspectivas, con el objetivo de garantizar la pluralidad de opiniones.

Al mismo tiempo, las autoridades ratificaron su compromiso institucional con las políticas de memoria, verdad y justicia.

De esta manera, la Facultad de Ciencias Sociales dio marcha atrás con el homenaje previsto para el 10 de diciembre, aunque mantendrá una instancia de debate académico sobre ese período de la historia argentina.