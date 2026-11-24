Argentina cuenta con un sinfin de destinos turísticos ideales para unas escapadas en familia. A unos 700 metros de altura sobre el nivel del mar y a apenas cuatro kilómetros de la ciudad capital de Catamarca , se encuentra un pueblo que invita a emprender un recorrido hacia el pasado .

País. El pueblo del norte que combina naturaleza, historia y una arquitectura única del siglo XVIII

Allí, el paisaje urbano actual y las construcciones de otras épocas quedan atrás para dar lugar a antiguas estructuras de piedra , paredes con acabados de barro , corrales abandonados y espacios que en otro tiempo funcionaron como talleres .

En Pueblo Perdido , la civilización de “ La Aguada ” vuelve a cobrar presencia a través del sonido del viento y de los restos arquitectónicos que permanecen en pie como huellas de una historia que atraviesa los siglos .

Después de permanecer sepultado durante siglos por la acumulación de tierra y el avance de la vegetación , este complejo arqueológico deja ver en la actualidad más de 40 construcciones distribuidas de manera planificada en torno a un espacio central .

Recorrer los senderos que atraviesan sus edificaciones de piedra y cubiertas de barro permite dimensionar la extraordinaria capacidad constructiva que tenían quienes habitaron el lugar hace cientos de años.

Contrariamente a la imagen de una sociedad poco desarrollada, sus integrantes contaban con amplios conocimientos para aprovechar las inclinaciones del terreno y administrar el agua proveniente de las laderas del cerro Ambato. Gracias a esas habilidades, construyeron superficies escalonadas destinadas a la agricultura, donde cultivaban maíz, porotos, papas y zapallos.

Un pueblo clave para la producción de toda la región

El entorno que rodea este antiguo asentamiento está marcado por enormes cardones de varios siglos de antigüedad, algunos de los cuales alcanzan casi los 10 metros de altura.

El sector se encuentra junto al río El Tala, cuyas aguas, de acuerdo con las creencias de sus antiguos habitantes, eran el hogar de la Yacurmana o "Madre del Agua", una figura divina de gran relevancia durante los primeros tiempos de esta sociedad.

Las expresiones espirituales de La Aguada, no obstante, abarcaban mucho más que el culto al agua. El Jaguar, también conocido como "Dragón", ocupaba un lugar destacado en sus representaciones artísticas y ceremonias religiosas, en las que se recurría a sustancias narcóticas con fines rituales para alcanzar una conexión con el mundo sagrado.

Hace más de 1.500 años, Pueblo Perdido no era únicamente un lugar de residencia, sino también un importante centro de actividad económica para toda la zona.

La disposición de sus viviendas, espacios abiertos y antiguos corrales permite reconstruir el movimiento productivo que caracterizaba a la comunidad, vinculado con la elaboración de cueros, la obtención de lana y la producción de carne. Estas tareas eran posibles gracias a la abundancia de pasturas naturales que alimentaban a sus animales.

En la actualidad, quienes recorren la Ruta Provincial N° 4 y llegan hasta este destino, ubicado frente al Balneario Municipal, pueden descubrir mucho más que construcciones antiguas.

El sitio dispone de un Centro de Interpretación que ofrece las claves necesarias para conocer la historia y las costumbres de una sociedad ancestral cuyo legado continúa vigente a pesar del paso del tiempo.