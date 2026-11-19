El norte de la Argentina hay lugares que atraen a quienes buscan unas escapadas que inviten a disfrutar de la naturaleza junto con el patrimonio histórico y las tradiciones . Entre ellos, Salta sobresale por sus localidades, los caminos rodeados de paisajes imponentes y las edificaciones que acercan a la herencia colonial de la región.

En medio de los Valles Calchaquíes se encuentra un poblado de dimensiones reducidas , cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XVII y que, con el paso del tiempo, logró conservar gran parte de sus rasgos históricos y culturales .

El paisaje urbano conserva una atmósfera de otras épocas : sus edificaciones centenarias y el ritmo pausado de sus calles evocan un viaje al pasado, una experiencia que se vuelve aún más evidente al pasear por el sector más antiguo de la localidad.

El origen de su denominación se vincula con los molinos destinados a la molienda de harina que operaban mediante el aprovechamiento del caudal de los ríos Amaicha y Molinos . Durante el período colonial , estas instalaciones desempeñaron una función clave en el desarrollo económico de la zona.

En la actualidad, esta localidad salteña ofrece una opción ideal para quienes desean vivir una experiencia turística distinta durante sus días de descanso. Su atractivo reúne edificios con valor patrimonial, platos típicos, producción vitivinícola de altura y escenarios naturales, junto con la posibilidad de visitar algunos de los sitios más representativos de los Valles Calchaquíes.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Molinos?

Una de las paradas imperdibles es el sector más antiguo de Molinos, que mantiene en pie numerosas viviendas de adobe y edificaciones con cubiertas tradicionales confeccionadas a partir de madera de cardón. Recorrer sus calles permite apreciar un estilo arquitectónico que ha logrado preservar gran parte de los rasgos propios de épocas anteriores.

Entre los edificios más representativos se encuentra la Iglesia San Pedro Nolasco, reconocida como Monumento Histórico Nacional. Construida durante el siglo XVIII, presenta un diseño de estilo barroco colonial y cuenta con diversos elementos decorativos elaborados en madera de cardón.

En el interior del templo descansan los restos momificados de Nicolás Severo de Isasmendi, quien fue el último gobernador realista de Salta. Su relevancia patrimonial, tanto por su valor histórico como por sus características arquitectónicas, la convierte en una visita fundamental al conocer el pueblo.

Frente a la plaza central se ubica otro de los atractivos de la localidad: la Hacienda de Molinos. Esta propiedad fue antiguamente el lugar de residencia de Isasmendi y, en la actualidad, fue reconvertida en un hotel boutique que también cuenta con servicio de restaurante.

La oferta culinaria es otro de los atractivos que enriquecen la visita. En sus restaurantes y locales se pueden degustar especialidades típicas del norte del país, entre ellas las empanadas salteñas, el locro y distintas recetas a base de carne de llama. Estas propuestas pueden disfrutarse junto a los prestigiosos vinos de altura que se producen en la zona.

En las inmediaciones también hay lugares de interés que permiten ampliar la experiencia turística. A escasa distancia del pueblo está la Bodega Colomé, famosa por sus elaboraciones vitivinícolas y por contar con el Museo James Turrell, un establecimiento cultural dedicado a explorar el arte a través de la luz.

Los amantes del contacto con la naturaleza pueden sumar a su itinerario una visita a la Laguna de Brealito, un cuerpo de agua enclavado entre formaciones montañosas. Sus alrededores ofrecen un escenario propicio para recorrer senderos a pie, contemplar distintas especies de aves y capturar imágenes del paisaje.

Así, Molinos brinda la posibilidad de planificar unos días de descanso con actividades variadas. El legado de la época colonial, los paisajes naturales, la producción de vinos y las especialidades culinarias de la zona se conjugan en esta localidad apacible, que conserva características propias y se distingue de los circuitos turísticos más concurridos.

Dónde queda y cómo llegar Molinos

Enclavado en los Valles Calchaquíes, dentro del territorio salteño, Molinos integra uno de los circuitos turísticos más representativos del norte de la Argentina. Se puede llegar a esta localidad a través de la Ruta Nacional 40, que atraviesa la región.

Su ubicación permite combinar la visita con otros destinos cercanos: está situado a unos 210 kilómetros de la capital salteña y a 116 kilómetros de Cafayate. Por este motivo, resulta una parada posible dentro de un itinerario que incluya distintos pueblos y atractivos de los Valles Calchaquíes.

Para los turistas que parten desde otras provincias, una opción conveniente consiste en llegar primero a la capital de Salta y luego completar el recorrido en auto. Durante el desplazamiento hacia el pueblo, es posible contemplar una sucesión de escenarios propios del noroeste argentino, que cambian a medida que se avanza por la región.

La Ruta Nacional 40 constituye una de las vías más importantes para acceder a Molinos, pero también representa un atractivo en sí mismo. A lo largo del camino, el paisaje está marcado por imponentes montañas, extensos valles y pequeñas localidades que aparecen a los costados de la ruta.

Molinos es un destino ideal para los viajeros que desean desconectarse del movimiento de los centros urbanos y adentrarse en una localidad que conserva numerosos testimonios del pasado histórico de Salta.

El patrimonio arquitectónico, los paisajes que la rodean y las huellas de su época colonial hacen de este rincón una propuesta interesante para incluir en un viaje por el norte argentino.